Brutto incidente per Luciana Littizzetto, le foto dall’ospedale. Cosa è successo

Brutto incidente per Luciana Littizzetto. La comica e showgirl in ospedale con vistose ingessature a braccio e gamba destra. Non è chiaro cosa sia successo, Luciana Littizzetto per il momento ha fornito pochi dettagli della sua disavventura. “E buona fine e buon principio”, si è limitata a scrivere per accompagnare la foto, aggiungendo solo qualche hashtag che può dare qualche elemento in più per capire la dinamica.

L'attrice, infatti, ha aggiunto gli hashtag #volata, #perlastrada, #rotulaepolso, oltre a un sempre verde #nocomment. Stando a quanto si può intuire dalle sue parole, pare che Luciana Littizzetto possa essere scivolata o inciampata per la strada rompendosi o, comunque, lesionandosi, la rotula del ginocchio destro e il polso della stessa parte.

















Sono tantissimi, riporta il Giornale, i messaggi che sono arrivati in pochissimo tempo sul profilo di Luciana Littizzetto. In poco più di un'ora si contano quasi 9mila commenti. Non sono solo i fan a scrivere alla comica torinese, sono tantissimi anche i messaggi arrivati da altri attori, attrici e personaggi del cinema, della tv, della cultura e del web che si sono interessati alle sue condizioni di salute.















Michelle Hunziker, che in questi giorni si trova in montagna per trascorrere il capodanno in famiglia, si è precipitata a chiedere maggiori informazioni alla Littizzetto. "Cosa è successo!!!!!???????!", ha scritto la conduttrice svizzera, aggiungendo una faccina disperata. Maria Grazia Cuccinotta, invece, si è limitata a inviare un cuore rosso, così come hanno fatto sia Paola Marella che Paola Barale, che hanno aggiunto rispettivamente anche un fiore e un braccio in segno di forza.











Per il momento Luciana Littizzetto non ha ancora risposto a nessuno, probabilmente lo farà nelle prossime ore oppure aspetterà di tornare in onda con Che tempo che fa per dare spiegazioni al grande pubblico. Se è successo quello che tutti immaginano, ossia che ci siano delle rotture per le articolazioni della comica torinese, i tempi di recupero potrebbero essere piuttosto lunghi, pertanto Luciana Littizzetto andrà in onda per qualche settimana con le vistose ingessature che coprono totalmente la gamba e il braccio, a meno che i medici non le consiglieranno di ritardare il suo ritorno in scena.

