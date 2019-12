“Vogliamo la verità!”. Paola Caruso, clamoroso ritorno di fiamma: spuntano le prove

Un scambio di cortesie digitali che non è sfuggito ai fan. È quello tra Paola Caruso e Francesco Caserta. Dopo un periodo a dir poco burrascoso tra i due potrebbe infatti essere tornato il sereno e, dicono in ben informati, molto di più. Per Paola Caruso non è stato questo un momento facile. La showgirl infatti è stata al centro dell’attenzione mediatica in questi mesi per la fine della burrascosa della love story con Moreno Merlo.

Merlo che sembra già passato remoto mentre un altro passato (che sembrava sepolto), sembra tornato a bussare con insistenza. Paola Caruso infatti è tornata a fare degli apprezzamenti digitali per Caserta e i fan chiedono cosa stia succedendo. Paola Caruso, nel dettaglio ha piazzato dei like su Instagram a favore dell'imprenditore. Ricordiamo che con quest'ultimo, che è il padre di Michelino, l'ex Bonas di Avanti un altro ha rapporti piuttosto tesi, per usare un eufemismo.

















Francesco non ha mai riconosciuto il neonato e Paola, prima di cadere nel guazzabuglio che l'ha vista protagonista con Merlo, ha lanciato diversi sos televisivi per riuscire a riappacificare il rapporto con Caserta per il bene del bebè. Negli ultimi due post pubblicati su Instagram da Francesco, a gran sorpresa, sono apparsi due bei like della Caruso.















Piccoli gesti che però non sono sfuggiti ad alcuni fan. Ci si chiede infatti se i due stiano cercando di ricucire. Chissà… Ricordiamo che solo pochi giorni fa la showgirl ha reso noto di aver ricevuto un bellissimo regalo. "Io e Michelino abbiamo ricevuto un bel regalo di Natale, il più bello che potevamo augurarci. Michele e Gabriele insieme super fratelli", ha scritto Paola.











Era stata la stessa Paola Caruso a rivelare in tv che Michelino ha un fratello. “Mio figlio ha un fratello”, confidava la showgirl da Barbara d’Urso. Resta da capire se i rapporti con Francesco siano migliorati di recente. Se così fosse sarebbe una buona notizia per Paola che, come è risaputo, nelle scorse settimane è stata al centro del gossip per la vicenda che l’ha vista imperversare sul piccolo schermo, nei salotti ‘d’ursiani’, con l’altro suo ex, Moreno Merlo. Tra i due sono volati gli stracci e una stretta di mano in segno di pace appare molto lontana.

