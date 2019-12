“Stop”. Mara Venier, brutta sorpresa sotto l’albero di Natale. La decisione dei vertici Rai

La porta dei sogni di Mara Venier cambia collocazione. La show in prima serata condotto da Mara Venier non andrà più in onda questa sera, ma si sposta a sabato 28 dicembre alle 21.20 su Rai 1, al suo posto andrà in onda il film Abel-Il figlio del vento. Un cambio di programmazione probabilmente dovuto anche ai bassi ascolti della prima puntata, la trasmissione si sposta dal venerdì al sabato.

Al centro del secondo appuntamento alcune storie come: ballare in uno dei più famosi musical del mondo, il regalo di un ringraziamento speciale ad una persona che ha cambiato la vita ad un intero quartiere di Napoli e di tutti i suoi abitanti, l’appassionante storia di un ragazzo e della sua riscossa, attraverso il proprio talento sportivo. Gli ospiti della seconda puntata saranno: Raoul Bova, Alessandro Siani, Flavio Insinna, Enrico Brignano. Continua dopo la foto

















Un momento intenso per Mara Venier questo dicembre 2019, dal punto di vista lavorativo ma non solo: oltre a portare avanti con successo la sua ‘Domenica, la conduttrice ha dovuto affrontare una questione famigliare piuttosto delicata che ha coinvolto il marito Nicola Carraro, colpito da una congestione polmonare fortunatamente risolta al meglio. Continua dopo la foto















Dopo il periodo di allontanamento dalla moglie del produttore cinematografico, costretto a tutte le cure necessarie per la guarigione, i due si sono finalmente ritrovati, e le foto postate da entrambi sui rispettivi profili Instagram hanno dato modo di condividere con i follower il sollievo per la disavventura ormai superata, ma anche l’amore che unisce la coppia tanto affiatata. Continua dopo la foto











A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Nicola Carraro: “Eccoci qua , sono tornato dalla mia fantastica moglie dopo 15 giorni di congestione polmonare”, ha scritto a corredo della foto con Mara Venier che, commentando lo scatto, ha manifestato l’apprensione provata per lui con un esauriente “Quanto mi hai fatto preoccupare marito mio…”. E proprio per la gioia di aver superato del tutto il problema di salute del marito, ecco lo stesso scatto comparire sul profilo di Mara Venier: “Finalmente sei con me, non ti lascio più”, il pensiero della conduttrice, destinataria dei messaggi di affetto di amici ‘vip’ come Antonella Clerici, Elisabetta Gregoraci, Gigi D’Alessio, ma anche della gente comune affezionata a lei e al suo modo di esprimere sempre con sincerità le sue emozioni.

Ti potrebbe interessare: