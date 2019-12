“Scusate”. Elisa Isoardi non regge all’emozione: lacrime in diretta a ‘La prova del cuoco’

Per la conduttrice de ‘La prova del cuoco’ quella di oggi non è stata una puntata come tutte le altre. Il 27 dicembre è il giorno del suo compleanno ed ha festeggiato 37 anni. Per lei sono giunte alcune sorprese davvero speciali, grazie anche e soprattutto al collega Claudio Lippi. Recentemente, sul suo profilo Instagram aveva messo in primo piano i suoi spettacolari occhi, le labbra carnose ed i capelli mossi. Ed i fan erano impazziti di gioia.

Ritornando all’attualità, Lippi le ha portato e consegnato un mazzo di fiori e le ha detto: “Un anno fa, 27 dicembre 2018, tu hai avuto la dolcezza di volermi accanto come ospite in quella puntata. Un anno in cui tu hai vinto tante battaglie, soprattutto quella della donna Elisa Isoardi ma non solo…quella della grande professionista, Elisa Isoardi. Tanti auguri”. Ed ecco per lei arrivare successivamente un regalo molto emozionante. (Continua dopo la foto)

















“Uno dei regali che vogliamo donarti è questo filmato”, ha aggiunto Claudio riferendosi ad una clip nella quale è apparsa l’adorata mamma della conduttrice, che non vede da diverso tempo. La signora si è rivolta così nei confronti della figlia: “Ciao Eli! Ciao amore mio, noi ti aspettiamo qui. Mamma ti ha preparato la bagna cauda, ti ha preparato il cappone, gli gnocchi al Castelmagno e la torta di castagne. Tanti auguri! Ciao ciao!”. (Continua dopo la foto)























A quel punto, la Isoardi non è riuscita a contenersi ed è scoppiata in lacrime. “Non dovevate farmela”, ha commentato. Ed ha anche aggiunto: “Abbiamo ancora la casa come una volta, con la stufa a legna, non abbiamo il gas, è qualcosa di veramente unico tornare su”. Dunque, un 37esimo compleanno da ricordare per la conduttrice, che ha pianto come non mai in diretta televisiva. (Continua dopo la foto)

La Isoardi, classe 1982, è tornata a condurre ‘La Prova del Cuoco’ dal 10 settembre del 2018. Per quanto riguarda la sua sfera privata, è stata legata sentimentalmente con il segretario della Lega ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per tre anni: dal 2015 al 2018. Nel 1998 vinse il titolo di Miss Fragola e nello stesso anno partecipò anche a Miss Furetto. Nel 2018 l’abbiamo vista all’opera al ‘Premio Louis Braille’ su Rai 1 e, sempre sullo stesso canale, con Buono a sapersi’.

