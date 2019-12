Tinì Cansino è una showgirl, attrice e opinionista di Uomini e Donne, dove è una presenza fissa. Tinì siede sempre accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari ma il dating show di Maria De Filippi non è certo il primo programma televisivo cui partecipa. I più giovani non se ne ricorderanno, ma era poco più che una ragazzina quando cominciò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Mondo che ha poi ha lasciato quando è diventata mamma per dedicarsi ai suoi figli.

È stata lei, come confidato in una passata intervista rilasciata al settimanale Visto, a chiedere a Maria De Filippi di poter lavorare nella sua trasmissione: "Sono stata io a propormi a Maria per la partecipazione a Uomini e Donne ed essere accettata, per me, è stato un immenso piacere. Ero una telespettatrice attenta; adesso, da tre anni, faccio parte di una bellissima famiglia. Non sarei tornata in tv, dopo tanti anni, in una collocazione che non avessi sentito adatta a me. Per me ogni puntata è come una seduta di terapia".

















Tinì Cansino non è il vero nome dell'opinionista di Uomini e Donne. È lo pseudonimo di Photina Lappa. Tinì è infatti di origine greca: è nata a Volos, in Grecia, il 23 settembre 1959, è alta un metro e settanta centimetri circa mentre il suo peso non è disponibile. Si è fatta conoscere al grande pubblico negli anni Ottanta. Aveva 19 anni quando entrò a far parte del cast di "Drive In", storico programma che determinò la rivoluzione televisiva di quegli anni.















La vera popolarità per Tinì è arrivata quindi nel 1983, quando fu scelta per vestire il ruolo di una delle indimenticabili "Ragazze fast food" di Drive In. Ha collaborato con altre bellissime dell'epoca come Carmen Russo, Lory Del Santo ed Eva Grimaldi e, oltre alla tv, ha preso parte anche a film come 'Carabinieri si nasce', 'Doppio misto' e 'Provare per credere'. Tinì è stata anche protagonista di alcuni film erotici come 'Delizia', 'A un passo dall'aurora' e 'Arabella l'angelo nero'.











Poi, nel 1989, la decisione di Tinì Cansino di abbandonare le scene per dedicarsi alla famiglia, come ha raccontato a Spy: “Dovevo gestire un eccesso di notorietà, cercavo un equilibrio ma non era facile. Pochi mesi dopo la fine di Drive In rimasi incinta e fu inevitabile ritirarmi”. Nel 2012, poi, il ritorno in tv a Uomini e Donne. Tinì, che è molto riservata, è sposata con Claudio Di Giulio, da cui ha avuto Tamara (che ha intrapreso la carriera di attrice e ha recitato nel film di Carlo Verdone ‘Io, loro e Lara’) e Nicolas. Ma c’è anche Voula, la primogenita, nata da una relazione precedente.

