Succederà dopo Natale. Bomba a Uomini e Donne, ancora loro: Gemma Galgani e Juan Luis Ciano

Finalmente dopo il 7 gennaio, il pubblico di canale 5 potrà tornare a seguire più da vicino le vicende di Uomini e Donne, ma nonostante questa pausa natalizia, il gossip sembra non mancare. A partire dal tardo pomeriggio cominceranno a circolare le anticipazioni sulla puntata che il pubblico di Canale 5 potrà vedere soltanto dopo il 7 gennaio. La crisi tra Gemma e Juan Luis Ciano sembra non essersi affievolita, ma il dentista ha deciso di esporsi sui social network

Nel primo pomeriggio di oggi a Cinecittà avrà luogo una nuova attesissima registrazione di Uomini e Donne Over. Dame e cavalieri potranno aggiornare la redazione su quel che ritengono necessario, ma sicuramente gli uditi si acuiranno quando sarà la volta di Juan Luis. Con Gemma non sembra andare meglio La fiducia tradita è sempre difficile da recuperare, ma Juan Luis non molla. Come Lancillotto è disposto a fare qualsiasi cosa per la sua Ginevra e, poco prima di recarsi a Roma per prendere parte alla trasmissione, ha usato i social network per lanciare un messaggio piuttosto esplicito circa le sue intenzioni. Continua dopo la foto.

















Poco prima delle vacanze natalizie, i due hanno avuto l’ennesimo confronto. Un dibattito che non ha trovato nè compromessi nè mezze misure. Gemma sembra essere inamovibile, ma Juan Luis sembra non vedere l’ora di poterla rivedere e chiarire. D’altronde, pochi giorni e avranno modo di chiarirsi, posto che possano riuscire a farlo. Nel frattempo, però, sul profilo Instagram del 57enne è stato caricato un video nel quale lo si vede al mare e lo si sente pronunciare queste significative parole. Continua dopo la foto.















“Mi sto godendo quest’attimo di libertà che tanto mi piace, mi dà energia. Mi sento un gladiatore, devo scendere nell’arena con i leoni. Combatterò, sono una persona perbene che sa quello che vuole, almeno per quanto riguarda i sentimenti”. Evidentemente Juan Luis è uscito confuso dalle ultime incomprensioni, che non gli hanno permesso di avere un posizione lucida nei confronti della dama torinese. Adesso è pronto a combattere. Ma da buon gladiatore saprà anche accettare un ‘no’, o meglio, sarà in grado di affrontare una sconfitta? Continua dopo la foto e il post.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juanluis Ciano (@juanluisciano) in data: 26 Dic 2019 alle ore 6:59 PST