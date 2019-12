Sono lontani i tempi in cui Martina Luchena scendeva le scale di Uomini e Donne per conquistare il cuore del tronista Riccardo Gismondi. Oggi l’influencer, nonostante sia costantemente presente sui social, non parla spesso della sua vita privata e della sua famiglia.

Nel giorno di Natale però la Luchena ha voluto fare gli auguri ai suoi follower, facendo una drammatica rivelazione sulla salute della mamma: “Buon Natale da Noi! Otto mesi fa hanno diagnosticato alla mia mamma quella brutta malattia. Quel brutto male che preferisco non nominare”. Con queste parole l’ex corteggiatrice ha rivelato dei difficili momenti vissuti dalla madre, che nel mese di aprile ha scoperto di avere un tumore. Martina Luchena ha aperto il suo cuore ai fan, infrangendo la promessa fatta di tenere nascosto il difficile momento. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Mi sono ripromessa che sarebbe rimasta una cosa nostra, il nostro ‘segreto’ da proteggere e che vi avrei confidato alla fine di tutto”. E così è stato. Oggi, dopo otto mesi di cure e battaglie, la famiglia vive un momento di gioia e speranza: “Ebbene sì, vediamo di nuovo la luce alla fine del tunnel, quella luce che mia mamma ha sempre avuto: positiva, combattente, determinata, forte”. (Continua a leggere dopo la foto)















Gli ultimi anni per Martina Luchena non sono stati facili dal punto di vista privato. Nel 2017 la modella torinese aveva perso il padre, Donato, per cause sconosciute e già in quell’occasione i suoi fan l’avevano sostenuta con affetto sui social. Oggi il nuovo dramma e il difficile percorso da affrontare al fianco della mamma che però è sempre stata il punto di riferimento per i due figli. (Continua a leggere dopo la foto)









“Lei ha fatto sì che con il suo amore, la nostra famiglia diventasse ancora più unita e che i valori che ci ha sempre insegnato diventassero ancora più saldi! E quindi ora posso dirvi che, malgrado il dolore provato quest’anno, questo non poteva essere il Natale più bello, con la famiglia e tanto tanto amore”.

