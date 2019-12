“Mi sposo”. Tina Cipollari, fiori d’arancio con il suo Vincenzo. E c’è anche la data

Uomini e Donne, stavolta la vera bomba viene da fuori le mura delle studio. La notizia tocca da vicino Tina Cipollari per la quale ci sarebbero grosse novità in arrivo. Secondo quanto scrive il settimanale Nuovo, nel numero in edicola da martedì 24 dicembre, la storica opinionista di Uomini e Donne starebbe preparando in gran segreto il suo matrimonio.

Dopo qualche titubanza iniziale la Vamp avrebbe finalmente deciso di sposare il compagno Vincenzo, il ristoratore fiorentino al quale è legata da più di un anno e mezzo. La proposta di matrimonio sarebbe arrivata qualche giorno prima di Natale e Tina avrebbe accettato con grande entusiasmo. La data fissata non è ancora nota ma sembra che il periodo scelto sia quello di marzo, come spifferato da un amico della coppia alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Continua dopo la foto

















“Enzo – come lo chiama la Cipollari – ha trovato le parole giuste per fare breccia nel cuore della storica protagonista di Uomini e Donne e per convincerla a dire sì”, fa sapere la rivista edita da Cairo Editore. Non è infatti la prima volta che Tina Cipollari parla di un ipotetico matrimonio con l’imprenditore toscano ma negli ultimi mesi aveva deciso di andarci cauta per via dei tre figli Mattias, Francesco e Gianluca. Continua dopo la foto















“Sono reduce da un matrimonio, quello con Chicco, durato tredici anni e, prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene”, aveva ammesso qualche tempo fa la 54enne. Ma Vincenzo, a quanto pare, è riuscito a fare cambiare idea all’acerrima rivale di Gemma Galgani. Prima di incontrare Vincenzo, Tina Cipollari ha amato per tredici anni l’hair stylist Kikò Nalli, conosciuto proprio alla corte di Uomini e Donne. Continua dopo la foto











Oggi l’esperto di bellezza è legato alla modella e professoressa Ambra Lombardo, conosciuta all’ultima edizione del Grande Fratello. Di recente si è parlato di un riavvicinamento tra Tina Cipollari e Chicco ma i diretti interessati hanno prontamente smentito. Insomma, per Tina Cipollari una fine anno con il botto e un 2020 che potrebbe essere ancora migliore.

