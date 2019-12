I guai non vengono mai da soli. Per Mariana Aresta de Il Collegio, cacciata via da casa a causa della sua omosessualità, scoperta in seguito a una foto che Mariana ha pubblicato su Instagram in cui è abbracciata alla fidanzata Enrica, gli imprevisti non sono finiti. In precedenza l’ex collegiale ha già avuto modo di prendere una posizione netta, con parole che non risparmiano nessuno.

"Possono dei genitori abbandonare un figlio? Mi hanno detto di nuovo che me ne devo andare di casa perché non sono normale. Non so più cosa fare, aiuto. Ogni volta che insultate i vostri genitori ricordatevi che io farei di tutto per avere una famiglia. Posso avere fama, autostima, tutto quello che volete, ma non ho mai avuto una famiglia". Spiazzante, decisamente. La notizia, ovviamente, ha fatto il giro del web, ma con una precisazione da parte di Mariana Aresta stessa.

















"Visto che ho notato molta poca chiarezza nei fatti che ho esposto in un momento di super panico ci tengo a precisare che mi è venuta contro tutta la famiglia eccetto mia madre, che riteneva che avrei potuto evitare tutto questo non postando quelle foto ma che è comunque rimasta dalla mia parte, pertanto anche lei è stata cacciata di casa". E ancora: "Dopo tanto tempo che subivo questi 'vai via di casa', 'sotto il mio tetto no' e varie violenze psicologiche ho trovato la forza di parlarne alla mia seconda ed a questo punto unica famiglia qui sul web. Non lo faccio per farvi stare in pena o per sentirmi dire che mi dispiace, ma solo perché non ne ho mai parlato ed ora sono ad un punto di non ritorno. […] Raga per il momento tranquilli che ho un appoggio, la mia mamma sta sempre con me quindi non sono sola".















Nel frattempo, Mariana vive a casa della fidanzata, non avendo altre valide opzioni. Il Natale non rende tutti più buoni. In casa Aresta i problemi aumentano e anche le conseguenze non sono mai moderate. Mariana è ancora 'orfana'. A confessarlo è stata proprio Mariana su Instagram, parlando del primo Natale lontano dal tetto famigliare: "Ammetto che oggi è stata una bella giornata, ma sono davvero tanto triste. Domani è la Vigilia, il primo Natale non passerò con la mia famiglia. Sono stra-abbattuta. Mi mancherà alzarmi la mattina di Natale e scartare i regali sotto l'albero".









Visualizza questo post su Instagram e quanto avrei voluto in quell'istante che ci fossi 🌿✨💛#TeamNana #missya Un post condiviso da Mariana Aresta (@nanatears) in data: 4 Dic 2019

L’unico membro della famiglia ad esserle rimasto accanto è stata sua madre, cacciata anch’essa da casa. Insomma, il padre non ne vuole proprio sapere di queste storie. E neanche le lacrime di una figlia possono aver riportato un po’ di comprensione e di apertura mentale in casa Aresta. Adesso non si sa come finirà questa storia, e quali decisioni prenderà Mariana. Un rapporto padre-figli che spesso si complica per via di scelte di vita che non sempre combaciano. Aspettative ‘tradite’, ambizioni diverse, amori disperati o proibiti. Il nuovo anno inizia con una pagina bianca da riscrivere del tutto.

