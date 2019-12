“A letto con me non lo ha mai fatto nessuno”. Wanda Nara si lascia andare. E scende nei dettagli

Incredibile Wanda Nara, ogni volta che parla fa sempre alzare le orecchie a tutti. Ora, nella sua bomba natalizia, ha appena dichiarato l’età della sua prima volta e altri dettagli scabrosi e personali. Insomma, una Wanda Nara senza filtri, che, a Le Iene, la celebre trasmissione di Italia 1, durante un’intervista doppia con Pupo, si è lasciata andare a rivelazioni davvero piccanti. Prima lo sport, con la difesa della bionda agente: “Tutto dicono che voglio rovinargli la carriera, ma non è vero”.

Dunque le chiedono del sesso: “Quanto conta da 1 a dieci? Dieci! Ma mai nessuno ha fatto cilecca con me, anche se ho avuto solo 3-4 partner a letto… La prima volta? A 18 anni. Ho messo le corna, ma non ad Icardi, e neanche lui a me, gli ho controllato il cellulare di nascosto e non ho trovato nulla -rivela -! Mauro invece conosce tutte le mie password. Cosa mi sono rifatta? Solo il seno, da giovane, perché avevo tanto sedere e volevo equilibrare un po’”, conclude Wanda Nara. Continua a leggere dopo la foto

















Senza filtri, appunto. Nel frattempo non è più un mistero che Wanda Nara e Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, saranno gli opinionisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza dall’otto gennaio su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale. Scelti dal nuovo conduttore, ovvero il direttore di Chi Alfonso Signorini, si stanno preparando per questa nuova esperienza lavorativa. Continua a leggere dopo la foto















Dopo esser stati ospiti di Verissimo, talk del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin, è stato il turno de Le Iene e dell’intervista doppia, a cui i due si sono sottoposti. Tra curiosità e repliche agli hater, hanno raccontato un po’ più di sé: se l’artista di hit celebri come Gelato al cioccolato si è detto infastidito dal luogo comune “di essere definito un nano”, la bella moglie di Mauro Icardi si è detta pronta a far conoscere una nuova parte di sé che non è venuta fuori nei programmi sportivi di cui si è occupata finora. Continua a leggere dopo la foto











Ghinazzi e la Nara sono molto diversi fra loro, in particolare in merito all’esperienza televisiva che stanno per affrontare. L’uomo non ha mai seguito il format, dunque, apprenderà man mano le dinamiche di gioco: “No, neanche una. Come mi preparo? Penso che chi si prepara fa un buco nell’acqua. Non faccio più questo lavoro per i soldi da anni. Forse Alfonso si pentirà di aver accettato la conduzione (ride, ndr)“. Mentre la sua collega è una più attenta sostenitrice dello show, di cui vede, oltre la versione italiana, anche quella spagnola e argentina.

Ti potrebbe anche interessare: Lo scandalo Vip è servito: ha mollato la fidanzata per mettersi con la nipotina di lei…