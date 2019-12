Antonio Zequila raggiunge apice del successo e della popolarità lo raggiunge nel 2005, partecipando alla terza edizione del reality show L’isola dei famosi, da cui viene eliminato con il 77% dei voti nel corso della semifinale. La sua carriera come attore inizia nel 1987, con il film Delizia. Dall’esordio al 2015 recita in diversi film, quali Intrigo d’amore, Tradita a morte, L’amante scomoda, Sapore di donna, Belle da morire, L’angelo con la pistola, Attrazione pericolosa, Gatta alla pari, Il burattinaio, Gli occhi dentro, Un grande amore, L’intesa, Innamorata, Omicidio al telefono, Legittima vendetta, Senso proibito, Ljuba – Corpo e anima, Stringimi forte i polsi, Prigionieri di un incubo, Come sinfonia, Belle da morire 2, Parentesi tonde e Violent Shit.

Nel 2006, la violenta litigata in diretta a Domenica In con Adriano Pappalardo ha provocato, per entrambi, l'esilio televisivo da tutte le reti Rai. Della "rissa" in diretta più famosa nella storia della tv (qui il video) si ricorda la celebre frase zequiliana "non ti permettere, mai", riferita a Pappalardo che aveva nominato la madre di Antonio Zequila. Sempre nel 2006, dopo questa parentesi di parolacce ed insulti, Antonio Zequila è stato il testimonial di alcuni spot pubblicitari, ha pubblicato il suo primo (e ultimo) disco, "Senza di te", e ha recitato nel film "Parentesi tonde".

















Nel corso dei primi mesi del 2008 partecipa, dopo un sondaggio tra gli ascoltatori che hanno deciso per il sì, alla trasmissione radiofonica condotta da Gianni Elsner Te lo faccio vedere chi sono io su Radiosei fm 98,100 a Roma e sui canali Sky. Nel 2011 partecipa al nuovo reality show Uman – Take Control!, senza però aver mai avuto la possibilità di entrare in gioco con gli altri concorrenti. Nel 2017 il regista Eros Puglielli lo sceglie per interpretare un ruolo nella fiction "Il bello delle donne… alcuni anni dopo".















La sua notorietà ha un brusco arresto nel 2011, quando partecipa al suo secondo reality show, "Uman – Take Control!". Qualche apparizione e gossip forzato (un presunto flirt con Ivana Trump) ma dal 2011 la sua carriera ottiene un brusco arresto e di lui si perdono le tracce. Nell'ottobre del 2018 torna in televisione grazie a Barbara D'Urso. Ospite di "Pomeriggio Cinque", si è scontato con l'opinionista Roger Garth. "Non mi è piaciuto come il tuo opinionista, che spesso è ospite qui da te, il ragazzo in collegamento, si è rivolto alla Marchesa…", ha detto Antonio Zequila alla D'Urso.









Il botta e risposta tra i due è continuato con toni accesi. “Sono 20 anni che ci provi e stai ancora qua a fare l’opinionista. – sono state le parole di Zequila contro Garth, per poi aggiungere – 20 anni, stavi da Chiambretti e là sei partito e là sei rimasto”. È stato fidanzato per sette anni con Ines Muriel, dentista spagnola: “Lei è un medico con l’hobby della musica. L’ho conosciuta a Roma a una festa a casa di amici e ne sono rimasto affascinato. Siamo entrambi del segno del Capricorno e abbiamo un’ottima intesa sessuale che poi è la prima cosa in una coppia”, aveva raccontato al settimanale Spy. La loro storia è finita nel 2018. Soprannominato ”Er Mutanda”, Antonio Zequila è nato ad Atrani, in provincia di Salerno, il 1° febbraio del 1964. È alto 182 centimetri e pesa 70 chili.

