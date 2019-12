“Volevo lei, ma niente…”. Perfino Alfonso Signorini costretto ad arrendersi. Al GF Vip non ci sarà

Già qualche mese fa è circolato un gossip su Giulia De Lellis, che in verità era stato smentito. Adesso torna tutto a galla e le carte vengono rimescolate. Infatti in rete si vociferava con insistenza che l’influencer era una delle candidate principali al ruolo di opinionista del nuovo Grande Fratello Vip. Ma qualcuno aveva detto no. Poi qualcosa è cambiato, ma da chi è venuta quella voce? Di recente, Alfonso Signorini ha risposto e ha chiarito a tutti come stanno davvero le cose.

Che tra Alfonso Signorini e Giulia De Lellis non scorra buon sangue si sa. I due hanno avuto un rapporto un po’ conflittuale perchè, quando Giulia fu una delle concorrenti, il direttore opinionista è andato giù di brutto, creando non poche tensioni. Giulia non fu molto carina nei confronti degli omosessuali e, sentendosi chiamato in causa, il direttore di Chi l’ha definita ‘ignorante’, dando vita ad uno scontro verbale a distanza che è andato avanti per settimane. Continua dopo la foto.

















Una volta eletta finalista del reality, tra loro non andò certamente meglio, ma qualcosa raggiunse la pace, o una parvenza di quieto vivere. Una stretta di mano nella Casa fu il simbolo della tregue con cui ufficializzarono un compromesso. A meno di un mese dal debutto del nuovo GF Vip, il direttore ha voluto fare chiarezza. Ha rilasciato, infatti, un’interessante dichiarazione sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e sul loro controverso rapporto. Continua dopo la foto.















Come conduttore del format che partirà il prossimo 8 gennaio, Signorini ha ripescato un po’ di materiale dalla memoria e ha fatto una confessione davvero inaspettata. Alfonso ha detto: “Io l’avrei voluta molto volentieri al mio fianco nelle vesti di opinionista”. Bocche aperte e nessuna parola. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Il direttore di ‘Chi’, nonché futuro presentatore del reality di Canale 5, ha aggiunto a riguardo: “Mi faceva simpatia ritrovarla in quella veste, ma poi le cose sono andate diversamente”. Continua dopo la foto.









Giulia è stata corteggiata da tutti proprio per convincerla a far parte del cast fisso della nuova edizione del programma Mediaset, dunque, trova conferma nelle recenti parole di Signorini. Ma sarà valsa la pena? I suoi collaboratori saranno ben altri, ma ciò che conta sapere, forse, è che tra i due le cose vadano decisamente meglio. Wanda Nara e Pupo come opinionisti ufficiali del Grande Fratello Vip 4, ok, ma non avranno forse fatto da ruota di scorta al ‘no’ della De Lellis? Lo scopriremo.