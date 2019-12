UeD, Juan Luis Ciano e la sorella di Armando: spuntano le chat tra i due

Continua a tenere banco la vicenda riguardante Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Negli ultimi giorni, il Trono Over è stato colpito da numerose polemiche su un presunto interesse esclusivamente mediatico del cavaliere. Nelle ultime registrazioni di ‘Uomini e Donne’ un altro cavaliere, Armando Incarnato, ha pesantemente attaccato l’uomo, considerato una persona scorretta. Secondo lui, Juan Luis desidera ottenere solo visibilità sfruttando dunque la dama.

Fuori dal programma pare infatti che Juan Luis cerchi altre donne, tra cui proprio la sorella di Incarnato. Armando ha letto in studio alcune conversazioni portate avanti con altre signore molto più giovani. Spicca appunto Tina Incarnato, 44 anni, che ha ricevuto numerosi apprezzamenti e corteggiamenti da Juan Luis. Ed adesso sono spuntate le chat che lo incastrano del tutto. Andiamo a vedere cosa sta succedendo in queste ore. (Continua dopo la foto)

















Il diretto interessato ha confermato di aver chattato con la sorella di Armando, ma semplicemente per un rapporto di conoscenza ed amicizia. Ha infatti riferito che non c’è nessuna malizia dietro il suo comportamento. La vicenda ha talmente scosso la Galgani, che si è addirittura lanciata tra le braccia della rivale Tina Cipollari. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto Ciano alla Incarnato. (Continua dopo la foto)























Stanno letteralmente facendo il giro di web alcuni screenshot di Juan Luis con Tina Incarnato. Sotto ad un’immagine pubblicata da quest’ultima, lui ha scritto: “Sento il bisogno di dare un nome a questa foto immortale che regala sensazioni: IL SOGNO PROIBITO”. E la donna gli ha risposto: “Ed io a te…Sei un Lord…Grazie di cuore!”. Ma non è finita qui. (Continua dopo la foto)

Il cavaliere ha commentato ancora: “Sei splendida” e a quel punto Tina ha ribadito i ringraziamenti fatti nella precedente conversazione: “Grazie di cuore”. Quando era stato pesantemente accusato, Juan Luis aveva sbottato in studio affermando: “Ma come vi permettete?!” ed aveva abbandonato la trasmissione. Quando è uscito Gemma era completamente scoppiata in lacrime e lì ha deciso di farsi consolare dall’opinionista Tina. Vedremo cosa accadrà nelle prossime puntate, ma il rapporto tra la dama ed il cavaliere sembra proprio stia per terminare nel peggiore dei modi. Non resta che aspettare ancora qualche puntata per avere il quadro della situazione più chiaro. Una cosa è certa: la Galgani sta soffrendo come non mai.

