Mara Venier triste e preoccupata a Domenica In. Il pubblico si è accorto subito. E ora salta fuori il motivo (di salute)

Alla fine dell’ultima puntata di Domenica In, quella andata in onda domenica 22 dicembre, il pubblico si è accorto di una cosa: Mara Venier è apparsa diversa dal solito. Sembrava triste. Ed è starno. Perché di solito Mara Venier è sempre allegra, sorridente, euforica. Ma i fan che la seguono con passione, il 22 dicembre, hanno notato che qualcosa in lei non andava. E così, alla fine della puntata della sua trasmissione domenicale, su Instagram, in tanti le hanno scritto dei messaggi per capire che cosa le fosse successo.

E se all’inizio Mara Venier ha solo confermato sui social che domenica 22 dicembre non era in perfetta forma, prima ha anche svelato il motivo della sua tristezza e preoccupazione. Se nell’ultima puntata di Domenica In abbiamo visto Mara Venier triste e preoccupata, il motivo c’è. E ha a che fare con il marito Nicola Carraro. E che cosa gli è capitato? L’uomo ha avuto problemi di salute che lo hanno fatto anche sparire dai social. Continua a leggere dopo la foto

















A svelare tutta la verità sullo stato di salute del marito di Mara Venier, è stato un po’ lui un po’ lei. Se Mara Venier ha postato una foto insieme al marito scrivendo come didascalia la frase: “finalmente insieme adesso non ti lascio più”, lui ha confessato di essere stato ricoverato in ospedale per 15 giorni per una sorta di polmonite. “Sono tornato, sono stato malissimo. Eccoci qua, sono tornato dalla mia fantastica moglie dopo quindici giorni di congestione polmonare” ha scritto Carraro. Continua a leggere dopo la foto















Anche Carraro ha postato sui social una foto che lo ritrae con la moglie. Ma cosa è la congestione polmonare? Si tratta di un eccesso di sangue nei polmoni, una cosa piuttosto grave che ha tenuto sulle spine Mara Venier per 15 giorni. Finalmente l’incubo è finito e Nicola Carraro è di nuovo a casa insieme alla sua Mara che, su Instagram ha commentato: “Quanto mi hai fatto preoccupare marito mio”. Ecco perché Mara Venier era così cupa a Domenica In. Una spiegazione c’era. Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Finalmente sei con me…. @provo2000 ❤️ #grazieamici #nik#love #nontilasciopiu Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 22 Dic 2019 alle ore 12:22 PST

Alla fine della puntata della trasmissione domenicale, il pubblico aveva riversato su Instagram tutta la preoccupazione per Mara Venier. La conduttrice, agli occhi di tutti, era apparsa diversa dal solito, triste, cupa e preoccupata. Ora tutti abbiamo capito il problema. Forza Mara! E forza Nicola!

