Dalla puntata de L’Eredità di venerdì 20 dicembre 2019, i telespettatori del popolare gioco in onda su Rai 1 sono alle prese con un nuovo e già amatissimo campione. Francesco D’Angelis ha 25 anni, viene da Formia, in provincia di Latina, e sembra aver convinto anche l’attuale ‘padrone di casa’, Flavio Insinna.

Laurea in Lettere e forte passione per la politica, il giovane ragazzo della provincia di Latina è stato in carica per un paio di puntate, partecipando all'amato programma di RaiUno per ben quattro appuntamenti; gli spettatori dovrebbero vedere la sua uscita di scena nell'appuntamento in onda martedì 24 dicembre.

















Il ragazzo è diventato campione alla sua prima puntata. Purtroppo, Francesco non ce l'ha fatta a vincere i 22.500 euro, premio del gioco finale, ma il giovane ha conquistato il pubblico per la sua simpatia, il sorriso e la sua eleganza, mostrandosi a suo agio davanti alle telecamere garantendosi un'altra puntata. A distanza di due mesi dal campione di Caduta Libera di Gerry Scotti, anche il nuovo campione de L'Eredità di Flavio Insinna è dichiaratamente omosessuale.















Anche in Rai il coming out del campione è avvenuto nel modo più spontaneo possibile, con Flavio Insinna che nel presentarlo ha detto che ha un fidanzato di nome Gabriele. Il campione dell'Eredità ha rilasciato un'intervista a SuperGuidaTv raccontando la sua storia: "Non parlerei di outing o di coming out. Il mio orientamento sessuale non è mai stato un segreto, almeno non da quando ho compiuto 16 anni".









“Quando ho compilato il foglio con le mie informazioni ho scritto di essere fidanzato con Gabriele. – ha detto il concorrente dell’Eredità – Mi aspettavo e volevo che Flavio Insinna lo menzionasse. Non è più il tempo della paura! È tempo di ribellarsi a chi vuole gay, lesbiche e persone transessuali come animali da circo! La forma più elegante e bella di farlo è semplicemente essere se stessi!”.

