Grande Fratello Vip, arriva un altro nome: chi entra nella Casa

Grande Fratello Vip’ scalda i motori e si prepara a tornare da gennaio 2020 in prima serata su Canale 5 (appuntamento per il 7 gennaio). Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. La conoscenza delle dinamiche di gioco e l’esperienza nel mondo della televisione saranno essenziali per tenere le fila dello show, settimana dopo settimana.

Al suo fianco una coppia di opinionisti d'eccezione: Wanda Nara e Pupo (Enzo Ghinazzi). Una coppia inedita ed esplosiva che saprà coinvolgere e divertire il pubblico a casa, senza rinunciare a frecciatine e colpi di scena. Inizialmente la data prevista era a fine settembre inizi di ottobre, ma Mediaset ha deciso di posticipare. Una decisione fatta "nel quadro dell'ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce di risultati d'ascolto superiori alle stime previste".

















Pian piano i nomi dei concorrenti stanno uscendo. Qualche giorno fa, dall'account ufficiale dei Grande Fratello, è stato svelato il nome di Rita Rusci, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, mentre in queste ore è stato confermato quello di Pago, ex Temptation Island. L'ex fidanzato di Serena Enardu varcherà la soglia della casa del Grande Fratello insieme a un gruppo nutrito di vip. E saranno tutti vip, ha confermato il conduttore Alfonso Signorini durante l'ospitata da Piero Chiambretti di pochi giorni fa.















Il Grande Fratello ha confermato un altro nome. Si tratta di Antonio Zequila. L'apice del successo e della popolarità lo raggiunge nel 2005, partecipando alla terza edizione del reality show L'isola dei famosi, da cui viene eliminato con il 77% dei voti nel corso della semifinale. Nel 2006, la violenta litigata in diretta a Domenica In con Adriano Pappalardo ha provocato, per entrambi, l'esilio televisivo da tutte le reti Rai.









Della “rissa” in diretta più famosa nella storia della tv si ricorda la celebre frase zequiliana “non ti permettere, mai”, riferita a Pappalardo che aveva nominato la madre di Antonio Zequila. Sempre nel 2006, dopo questa parentesi di parolacce ed insulti, Antonio Zequila è stato il testimonial di alcuni spot pubblicitari, ha pubblicato il suo primo (e ultimo) disco, “Senza di te“, ed ha recitato nel film “Parentesi tonde“.

