“Adesso basta!”. Eliana Michelazzo torna in tv e attacca: nel mirino ancora Massimo Giletti

Eliana Michelazzo all’attacco. L’ex agente di Pamela Prati senza peli sulla lingua davanti a Manila Gorio nella trasmissione ‘Il Punto’ (Antenna Sud). La Michellazzo è tornata a tuonare anche contro Massimo Giletti. “Giletti non mi ha voluta in trasmissione. Sono convinta, conoscendo la Prati, che lei abbia costretto lo stesso Giletti a non invitarmi in studio perché altrimenti non si sarebbe presentata”, dichiara Eliana che aggiunge: “Mi sono sentita usata dalla tv e ho voglia di riscattarmi. Il Grande Fratello VIP non mi ha chiamata. Mi sarei aspettata un loro invito per poter far conoscere la vera Eliana”.

A questo punto l'ex socia di Pamela Perricciolo è scoppiata in lacrime, raccogliendo l'abbraccio di Manila Gorio che, visto il momento di difficoltà dell'ospite, ha fermato un attimo la puntata. Pochi giorni fa, a 'Live – Non è la d'Urso', Sergio Vesicchio e Barbara hanno avuto una pesante lite. La Gorio ha preteso che il giornalista radiato si scusasse con la presentatrice Mediaset. Tuttavia Vessicchio non ha voluto fare alcun passo indietro. Anzi ha alzato ancor più i toni, scagliandosi contro la stessa Manila, accusandola di averlo invitato volontariamente per massacrarlo in diretta tv.

















Nata a Roma nel 1979, Eliana Michelazzo da giovane ha intrapreso la carriera di estetista. Nel 2009 decide di partecipare al dating show di Maria De Filippi (Uomini e Donne) per corteggiare Federico Mastrostefano. La sua partecipazione al programma le ha regalato un enorme successo di pubblico, Eliana infatti si è mostrata una donna di carattere (alla Tina Cipollari per intenderci) ed i fan del programma hanno chiesto a gran voce che fosse scelta come tronista.















Il ruolo di tronista non le è stato mai dato e la carriera di Eliana ha preso una piega differente quando ha deciso di aprire un'agenzia di spettacolo con l'amica Pamela. Del lavoro svolto e del portfolio di clienti dell'agenzia si sa molto poco (Pamela Prati a parte), così come della vita privata di Eliana. La donna è stata tempo addietro al centro di polemiche per aver dichiarato di essersi sposata con il giovane Simone Coppi, notizia che è stata successivamente smentita da 'Fanpage'.











Risulta naturale dunque chiedersi se il matrimonio di Pamela, viste le numerose incongruenze, non sia un’altra trovata dell’agente. Per avere risposta, però, bisognerà attendere il giorno delle nozze.

