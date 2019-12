“Un periodo nero”. Federico Vespa, la confessione a cuore aperto a Domenica In. Il dolore di papà Bruno

Una confessione che ha lasciato il segno nel cuore dei telespettatori. Federico Vespa, figlio di Bruno, ha raccontato momenti difficili del suo passato fatto di dolore e un incontro ravvicinato con la depressione. Malattia dopo la quale ha deciso di scrivere un libro dedicato alla mamma “perché mi ha salvato la vita”. «C’è stato un periodo della mia vita in cui non mi sentivo all’altezza, non mi sentivo accettato, mia mamma si è accorta di questa mia situazione e ho iniziato ad uscire con lei. Andavamo insieme al cinema, uscivamo io e lei». Mara poi fa notare che nel libro scrive che ha sofferto di depressione: «È stato un periodo brutto, ha fatto parte della mia vita ed è stato un lungo percorso».

Nel rapporto con Bruno Vespa il padre, quando Mara chiede se è stato un padre presente, specifica: «È sempre stato preso dal lavoro, ma ha avuto il coraggio di andare sempre a parlare con i miei insegnanti a scuola», ironizzando sul fatto che non era molto bravo a scuola. Continua dopo la foto

















La Venier torna sulla depressione di Federico e chiede a Bruno se si era accorto di quel disagio: «Si, vedevo che non stava bene, ma devo dire che la vera depressione è alto, lui aveva una forma ansiosa, che lo ha portato a stare male, ma posso dire che ha avuto una forma lieve di depressione». Seguendo in qualche modo le origini del padre, Federico ha intrapreso la carriera da giornalista sportivo, lavorando anche per La Gazzetta dello Sport, Sky e Mediaset. Continua dopo la foto















La sua prima passione è però la radio: è infatti anche un famoso speaker radiofonico. Il suo lavoro in questo settore è iniziato sempre con lo sport nel 2002 da commentatore di partite, poi nel 2005 è sbarcato a Rtl 102.5, prima come collaboratore, poi è diventato redattore e ora è giornalista. Ha lavorato anche con il padre, con cui ha condotto un programma radiofonico intitolato Non Stop News Raccontami. Continua dopo la foto











Nonostante le sue origini e il suo legame con una persona molto popolare nel mondo della televisione, Federico Vespa è riuscito a crearsi una sua immagine, staccandosi completamente dall’associazione con il papà.

Ti potrebbe interessare:“Un periodo nero”. Federico Vespa, la confessione a cuore aperto a Domenica In. Il dolore di papà Bruno