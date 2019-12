Bianca Guaccero in lacrime a Detto Fatto. La conduttrice ha salutato il pubblico prima delle vacanze natalizie e nel farlo si è lasciata andare a una confessione. Jonathan le fa notare di avere una luce diversa e lei risponde: “Io ti ringrazio per questa cosa e mi fa tanto piacere. Forse per la prima volta, lo dico e mi viene anche da piangere, questa luce che vedi non arriva da nessun altro al di fuori di me stessa. E lo devo a tutti voi, a questo straordinario lavoro e al pubblico che mi sta dando un amore così grande che nella vita non mi è mai capitato. Quindi grazie. Non c’è nessun uomo, siete voi”.

Nel pronunciare queste parole, Bianca Guaccero si commuove fino alle lacrime. La sua dichiarazione d’amore al pubblico è accolta da un grande applauso. Jonathan conclude lanciando una frecciatina a Giovanni Ciacci: “Con te non mi sono mai sentito un ospite, ma sempre a casa”. Continua dopo la foto

















Un momento molto intenso questo per Bianca Guaccero. Già pochi giorni fa, infatti, aveva dovuto smentire la voce messa in circolazione da Striscia la Notizia, che la vedeva impegnata con il collega Gianpaolo Gambi: “Per quel che riguarda Gambi abbiamo una storia artistica da un anno e mezzo. Lui è felicemente fidanzato con Oliva Ghezzi, per cui lasciamolo stare in pace”. Bianca segna con intensità questo fine anno. Continua dopo la foto















Detto Fatto dà grandi soddisfazioni e il suo profilo Instagram è seguitissimo. Una marea di followers riversano tutta la loro ammirazione nei confronti della conduttrice anche sul social. Saluta il pubblico dando appuntamento al 2020 e decide di farlo con una foto in grande stile. “Buon Natale a tutti!!!!! Ci vediamo il 7 gennaio!!!! E grazie grazie grazie per questo 2019 strepitoso insieme a tutti quanti voi!!!”. Continua dopo la foto











Abitino a tema natalizio, un bastoncino in mano e un corpo da favola, sembra non mancare nulla per salutare l’anno che va e quello che viene. “Che bella fatina!”, “Sembri una bambolina”, “Con una fatina così vorremmo essere tutti Pinocchio!”, tra bambolina e fatina, la bellezza della conduttrice bitontina è confermata del tutto, così come l’ ironia e l’ umiltà che la caratterizzano da sempre.

