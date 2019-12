Amadeus, arriva una bella notizia. Per il conduttore una grande soddisfazione

Seguire gli ascolti tv rivela sempre grandi sorpresa. Sabato 21 dicembre 2019 la sfida è stata tra Tu sì que vales! e qualche altro programma, schierato da Rai 1 e pronto a reggere il confronto. I soliti ignoti hanno vinto, ma bisogna comprendere i motivi e questi possono risaltare proprio da un’analisi di share. Forse perché su Canale 5 è andato in onda Il meglio di Tu sì que vales? I soliti ignoti comunque si è confermato essere una garanzia per Rai 1.

Ieri sera lo Speciale Telethon ha registrato 4.046.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale 5, L'album di Tu sì que vales è stato seguito da 2.906.000 spettatori, con uno share del 17.4%. Visti i dati delle principali reti Rai e Mediaset, scopriamo cosa è successo sugli altri canali. Ecco gli ascolti tv della prima serata di sabato 21 dicembre: Rai 2 – NCIS: 1.178.000 di spettatori e il 5.4% di share, Instinct: 757.000 spettatori e il 4.1% di share; Rai 3 – Città Segrete: 1.304.000 di spettatori e il 7.2% di share; Italia 1 – Mamma ho preso il morbillo: 1.382.000 di spettatori e il 6.6% di share. E ancora.

















A seguire: Rete 4 – U.S: Marshals – Caccia senza tregua: 626.000 spettatori e il 3.4% di share; La7 – Atlantide – USA contro John Lennon: 365.000 spettatori e l'1.8% di share; Tv8 – Natale a Rock Mountain: 420.000 spettatori e il 2% di share; Nove – Frozen Planet: 251.000 spettatori e l'1.3% di share. Questi i dati dei principali programmi pomeridiani e preserali, tenendo conto che I soliti ignoti è cominciato al solito orario proseguendo per tutta la prima serata.















Nessun dubbio dunque, Canale 5 supera tutti: Rai 3 – Tv Talk: 1.080.000 di spettatori e l'8.2% di share; Canale 5 – Verissimo: 2.330.000 di spettatori e il 18.9% di share nella prima parte, 2.267.000 di spettatori e il 16.3% di share per i Giri di Valzer; Rai 1 – L'eredità: 4.276.000 di spettatori e il 23.1% di share; Canale 5 – Conto alla Rovescia: 2.683.000 di spettatori e il 14.8% di share; Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.353.000 di spettatori e il 15.3% di share.









Il 2019 viene salutato egregiamente da molti conduttore. Barbara d’Urso e Bianca Guaccero hanno già fatto i loro auguri di Natale e si piazzano accanto a Elisa Isoardi e Antonella Clerici, che ancora non ha svelato i suoi progetti futuri, seppur sembra avere le idee molto chiare. Per Maria De Filippi nessun pericolo, perchè ormai è risaputo essere la Queen televisiva e volto ormai familiare a tutti. Non rimane che seguire come procederanno gli ascolti anche sotto le vacanze natalizie. Quanti, tra un cenone e una partita a poker, accenderanno la tv?

