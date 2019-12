Antonella Elia è un’attrice, conduttrice televisiva e showgirl italiana. Con un papà avvocato, scomparso nel 1979 quando lei era adolescente, a seguito di un incidente stradale, e una mamma che l’ha lasciata quando aveva solo 2 anni, dopo aver conseguito la maturità classica Antonella Elia, che è stata quindi cresciuta dai nonni, si trasferisce a Roma. Frequente la scuola di Tonino Conte e inizia la sua carriera artistica che nei primi anni si concentra soprattutto tra teatro e spot pubblicitari.

La svolta arriva nel 1990, anno in cui Antonella Elia veste i panni di valletta affiancando Corrado nel celebre programma “La corrida- Dilettanti allo sbaraglio” per 4 anni. In quello stesso periodo partecipa a “Non è la Rai” e muove anche i primi passi da conduttrice tv, presentando “Pressing” accanto a Raimondo Vianello. Nel 1995 Antonella Elia viene scelta da Mike Buongiorno come suo braccio destro in diverse trasmissioni mentre 2 anni dopo partecipa alla prima puntata di “Zelig”. (Continua dopo la foto)

















Nel 2002, dopo aver proseguito con diversi spettacoli l’esperienza in teatro, Antonella si trasferisce a Los Angeles per studiare recitazione alla Beverly Hills Playhouse. La parentesi statunitense, che dura fino al 2004, la vede anche nel ruolo di figurante su diversi set come quello di “The Aviato”, dove ha modo di conoscere Leonardo DiCaprio. Tornata in Italia la Elia entra a far parte del cast della seconda edizione de L’Isola dei Famosi. Sette anni dopo, accanto a Flavio Insinna, torna sul palco de La Corrida. (Continua dopo la foto)















Nel 2012 torna sull’Isola e questa volta Antonella Elia si aggiudica il primo posto. Prende parte a vari spettacoli come “La mia futura ex” e “Il più brutto weekend della mia vita” e nel 2017 partecipa in coppia con l’esperta di fitness Jill Cooper a “Pechino Express” mentre l’anno successivo decide di mettersi alla prova a “Tale e Quale Show”, il programma condotto da Carlo Conti. A dicembre 2019, poi, è stata annunciata la sua presenza, sempre in veste di concorrente, alla quarta edizione del “Grande Fratello Vip”. (Continua dopo le foto)











Antonella Elia è nata a Torino il 1 novembre 1963, è alta circa centosessantacinque centimetri per un peso di circa quarantanove chilogrammi. Antonella, che non ha figli, è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, che sarebbe vicina a un grande cambiamento. A novembre 2019 il settimanale Chi ha infatti parlato di un suo prossimo matrimonio con Pietro Delle Piane, attore e doppiatore classe 1974 che è al suo fianco dalla fine del 2018. Pietro, futuro marito di Antonella dunque, è originario della provincia di Cosenza e ha alle spalle esperienze con grandi del cinema come Diego Abatantuono, Nino Manfredi e Gerard Depardieu e ha recitato anche in diverse serie tv e fiction (tra le altre “Il papa buono”, “Salvo D’Acquisto”, “Un posto al sole”, “Incantesimo”, “Il caso Enzo Tortora” e “Il Commissario Montalbano – La rete di protezione”). Le avrebbe fatto la fatidica proposta durante una romantica cena in un ristorante romano.

