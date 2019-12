Paolo Ruffini, lacrime a Verissimo. Per la prima volta parla di Diana Del Bufalo: ecco la sua verità

Paolo Ruffini parla per la prima volta della sua storia finita con Diana Del Bufalo. Parole toccanti e commozione che non sono passate inosservate tanto che anche Silvia Toffanin, conduttrice del programma, non è riuscita a trattenersi. “Diana Del Bufalo? Non è detto che due persone che si amano stiano insieme…”.

"Vedere soffrire una bella persona come Diana mi fa male. Rimarrà sempre una principessa Disney. Non è detto che due persone che si amano stiano insieme. Ci sono le incompatibilità caratteriali, ma si continuano a volere bene…". E su un possibile ritorno di fiamma, Paolo Ruffini conclude così: "Dalle parole che ha scritto sui social, mi pare abbia messo un punto. Poi chissà… Io le auguro il Natale più bello. E spero che ogni tanto girandosi da qualche parte mi veda che le mando un bacio".

















Il motivo della rottura sembrerebbe ricondursi a divergenze di natura caratteriale, su cui entrambi avranno discusso già da diverso tempo senza per questo raggiungere una soluzione o un compromesso. Diana sembra avere le idee chiare in merito: le persone non si cambiano, ma se qualcosa va migliorato, a decisione spetta al diretto interessato.















L'appello di Diana è rivolto a tutte quelle donne che concedono troppe possibilità, aspettando quel che non accadrà mai, ovvero la possibilità di sentirsi pienamente appagate della relazione con un partner. L''ex talento di Amici ha preferito bloccare i messaggi al post, cosa che dimostra quanto sia ancora delusa dalla fine della storia d'amore.











Ruffini aveva rilasciato un’intervista al settimanale Novella 2000 e aveva ammesso che il loro periodo di coppia era un po’ “down”. L’attore aveva dichiarato: “Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un momento un po’ down. Passerà”. Paolo, forse dovevi ascoltare un po’ meglio te stesso e riflettere su quel che stavi rischiando di perdere.

