“Banana al ciccolato! Wanda Nara, la gaffe della moglie di Icardi con Pupo

Non passa giorno senza che Wanda Nara faccia parlare di lei. Questa volta però a darle un assist praticamente perfetto è stato un inconsapevole Pupo. Tra l’altro, ormai è notizia nota: i due saranno gli opinionisti del ‘Grande Fratello Vip 2020‘. Ospiti di ‘Verissimo‘, sono stati protagonisti di un simpatico siparietto. Entrambi hanno rimarcato la chimica che hanno riscontrato tra loro. Pupo ha spiegato: “Lei è molto bella, giovane. Conosceva anche alcune mie canzoni che sono state tradotte in spagnolo”. Silvia Toffanin ha chiesto quali. Wanda Nara ha replicato prontamente: “Banana al cioccolato”, causando l’ilarità del pubblico. Pupo ha commentato divertito: “Banana al cioccolato, partiamo alla grandissima. Basta prendere una banana, infilarla nel cioccolato e siamo a posto. Chiami Malgioglio e hai risolto”.

Ma non è finita qua, perché Wanda Nara ha parlato della sua vita tra Italia e Parigi. Per accontentare i desideri di tutta la famiglia, non restava che viaggiare di continuo: "Come mamma ho dovuto accontentare tutta la famiglia. Le piccole volevano restare con la maestra, il figlio più grande voleva restare qua per la sua squadra di calcio. Mauro è a Parigi e quando c'è una partita andiamo. Poi voglio pensare anche un po' a me. Per me, il 'Grande Fratello' è importantissimo, voglio che la gente mi conosca".

















Il marito ha appoggiato la sua scelta: "Mauro ha detto che Pupo è una persona super importante in Italia, a cui tutti vogliono bene. Era felicissimo. […] Nel mondo del calcio ho dovuto crearmi un personaggio per sembrare più forte, se mi chiamavano 'stron**tta' per me andava benissimo. Penso che tutti quelli che entreranno nella casa, all'inizio creeranno un personaggio che non potranno sostenere".















"Io non conosco veramente i concorrenti come li conoscete voi in Italia, perciò sono curiosa di vedere la persona dietro il personaggio. Non solo Wanda, anche Pupo ha parlato del ruolo che avrà al Grande Fratello Vip e ha ammesso candidamente di non aver mai guardato una sola puntata del reality. "Il mio ruolo – ha detto Pupo – al GF Vip? Tirerò fuori un po' di provocazioni. Ho un grande rispetto e affetto per tutti quelli che entreranno nella casa".









"So che se sono là dentro è perché c'è una motivazione, che vorrei venisse fuori". "Come io sono sempre stato me stesso nella vita, spero lo facciano anche loro. […] Non ho mai accettato di fare un reality ma non per snobismo. Non ci trovavo niente di interessante. Accetti un ruolo quando credi sia importante per la tua carriera". Allora auguri!

