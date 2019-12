Sembra stia per concludersi nel peggiore dei modi la storia tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. O meglio: dalle ultime pare già finita, ma è bene andarci cauti considerando che a Uomini e Donne i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Per chi si fosse perso le ultime, clamorose, puntate del trono over, da settimane la dama più famosa del trono over ‘supplica’ il cavaliere per avere un bacio, una dimostrazione anche minima del trasporto fisico che, a questo punto, dovrebbe esserci.

Ma niente: anche durante la notte trascorsa insieme in albergo non è successo nulla. E Gemma, nonostante le continue lamentele e i tentativi di Maria De Filippi di farle aprire gli occhi, in puntata ha deciso di continuare a frequentare Juan Luis. Una decisione per cui tutti, ma proprio tutti, in studio hanno provato a farla ragionare ma niente. Poi però è arrivata la doccia fredda.

















Non solo Armando Incarnato ha ripreso ad accusare Juan Luis di aver inviato messaggi a sua sorella, continuando dunque a ribadire che l'interesse del cavaliere è solo proiettato verso il famoso "business" di cui parla sempre Tina Cipollari, ma Gianni Sperti ha parlato in puntata di segnalazioni e locandine su presunte serate a cui Juan sarebbe stato invitato. A quel punto gli animi in studio si sono surriscaldati.















Ha preso la parola anche Gemma e raccontato che il cavaliere le ha più volte chiesto di raggiungerla a Napoli in modo da presentarla ai suoi amici e portarla in giro per locali. Da qui sono ripartite le accuse al cavaliere: molti sono convinti che il suo intento sia solo quello di "sfruttare" l'immagine della dama per business. E quando Juan si è trovato tutti contro, ha sbottato.









“Ma come vi permettete?!”, ha gridato furioso mentre Gianni e altri lo invitavano a lasciare lo studio. Messo alle strette, Juan ha chiesto a Gemma di uscire per poter parlare lontano da sguardi indiscreti. Poi se ne è andato lasciandola tra le lacrime. Disperata è dire poco, al punto che come abbiamo visto in tv si è persino abbandonata sulla spalla di Tina per avere conforto. Juan tornerà sui suoi passi? E soprattutto: Gemma lo riaccoglierà come corteggiatore?

