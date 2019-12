Da quando Armando Incarnato ha messo piede a Uomini e Donne ha fatto parlare di sé. Spesso al centro dello studio per le sue ‘tormentate’ frequentazioni con diverse donne del parterre, il cavaliere napoletano si è fatto conoscere per il suo forte carattere e, soprattutto, per essere solito esprimere il suo pensiero senza troppi giri di parole.

Ultimamente, poi, è diventato uno dei protagonisti assoluti del trono over. Peer le pesanti accuse lanciate a Juan Luis (il cavaliere preferito di Gemma che, a detta di Armando, non proverebbe alcun interesse per lei e addirittura frequenterebbe altre donne) e anche per la storia con Veronica. Storia finita, a giudicare dalle ultime. Dopo averla messa alle strette, la dama ha deciso di lasciare il programma insieme ma lui ma la loro uscita di scena è stata forse la più breve della storia.

















Nemmeno il tempo di lasciare gli studi di Cinecittà che Armando e Veronica erano di nuovo in studio, davanti a Maria De Filippi, uno contro l'altra. Gianni Sperti e Tina Cipollari avevano detto che i due non arrivavano neanche alla vigilia di Natale e beh, sono stati pure troppo ottimisti. E stavolta, dopo il veleno che si sono sputati addosso, sembra finita per sempre.















Armando Incarnato, che ha un profilo Instagram molto aggiornato e seguito da oltre 87mila follower, è quindi tornato al trono over da single. Ma cosa fa nella vita quando non è a Uomini e Donne? Intanto il papà: il napoletano ha una figlia di nome Michelle avuta da una precedente relazione con una sua concittadina, Daniela. La bimba è spesso protagonista nei suoi scatti social.











Sulla sua bio di Instagram Armando scrive di essere un modello e un attore e sottolinea che il suo ultimo lavoro è stato sul set della quarta stagione di ‘Gomorra – La serie’. Lo sapevate? Non solo. Oltre a essere uno dei volti più discussi di UeD, dalle notizie che circolano in rete il cavaliere ha un impiego di rilievo all’interno del settore edilizio e anche un negozio di parrucchiere nella sua città d’origine, Napoli.

