Per 30 anni Michele Cucuzza è apparso sulle tv italiane, con il suo carattere affabile e i suoi occhi azzurri che hanno fatto innamorare le telespettatrici italiane. Durante la sua carriera da giornalista si è occupato prevalentemente di tematiche sociali. Nel 1973 è andato a vivere a Milano e ha iniziato a lavorare con il quotidiano Il Giorno, collaborando allo stesso tempo anche con l’ufficio stampa appartenente al sindacato UIL.

Nell'anno 1976, Michele Cucuzza inizia così ad ottenere notorietà anche nell'ambito radiofonico grazie a Radio Popolare, tanto che nel 1983 viene assunto nel ruolo di redattore alla Rai. Fino al 1988, Cucuzza realizza servizi e collegamenti per le varie testate del servizio pubblico, radiofoniche e televisive. Segue le principali vicende di cronaca di quegli anni, dal terrorismo, al caso Tortora, dalle vicende del Banco Ambrosiano, alla morte di Michele Sindona, all'alluvione in Valtellina. Conduce il Tg2 per 10 anni, fino al 1998, anno in cui ha iniziato la conduzione del programma Cronaca in diretta.

















Nel 1998, fino al 2008 Michele Cucuzza è il conduttore de La vita in diretta, poi partecipa a La posta del cuore, su Rai 2, con Sabina Guzzanti, interpretando un telegiornalista disperato perché abbandonato dalla fidanzata. Dal settembre del 2008 al maggio 2011 conduce con Eleonora Daniele Uno Mattina, su Rai 1. Alle elezioni per il Presidente della Repubblica italiana del 18 aprile 2013 riceve due voti. Dal 17 gennaio 2018 è ospite fisso di 90 Special, programma che ricorda gli anni 1990 in onda su Italia 1 condotto da Nicola Savino. Nel settembre 2019 ha ottenuto il Premio alla carriera 'Menotti Art Festival Spoleto' (erede del Festival dei Due Mondi). Nel dicembre del 2019 viene ufficializzata la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.















Da ragazzino Michele Cucuzza aveva molto successo con le ragazze, come ha raccontato a Io e te: ha avuto "qualche anno rock and roll". Ha due figlie e per amore loro si divide tra Milano (dove vive Matilde) e Parigi (dove vive Carlotta). La primogenita è frutto dell'amore con una giornalista francese mentre la seconda con un'altra collega, conosciuta in Rai. Le due ragazze sono molto unite: "Con mia sorella ho un rapporto bellissimo e per questo devo dire grazie a papà perché pur avendo due mamme diverse ci ha tenuto unite", raccontò Matilde, ospite nello studio di Caterina Balivo insieme a papà.









“Se Carlotta si è appassionata alla lingua italiana lo deve proprio alla sorella. – ha raccontato Michele Cucuzza in un’intervista – Quando soggiornava a casa mia senza parlare una parola di italiano vedeva i cartoni animati insieme con Matilde. E parola dopo parola hanno iniziato a comunicare nella nostra lingua. Con il tempo, volendosi bene, hanno continuato a mantenersi in contatto quotidiano grazie alla posta elettronica”. Michele Cucuzza è nato il 14 novembre 1952 a Catania. È alto 183 centimetri e pesa circa 75 chili.

