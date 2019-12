Solo qualche giorno fa Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono tornati nello studio che li ha fatti innamorare. A sorpresa, durante l’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha annunciato il loro ingresso. Andrea e Natalia formano una delle coppie più amate del programma. Il loro amore è sbocciato a primavera scorsa e la storia procede a gonfie vele. Lei si trovava già in studio per corteggiare un altro tronista ma all’arrivo di Andrea è scattato il colpo di fulmine.

Dopo qualche mese è arrivata la scelta, con Zelletta che le ha proposto di proseguire la loro conoscenza fuori dagli studi televisivi e da allora i due non si sono più lasciati. Da diversi mesi l'ex tronista e l'ex corteggiatrice vivono insieme a Milano e condividono la quotidianità ma anche esperienze professionali come sono soliti raccontare ai fan tra post e Storie di Instagram.

















Ed è proprio su Instagram che, a pochissimo dalla loro comparsata a Uomini e Donne, arriva un'altra sorpresa. Per i fan della coppia ma soprattutto per la bella Natalia, che non si aspettava quel gesto ed è rimasta letteralmente senza parole. Succede tutto nel corso della sua festa di compleanno quando a un certo punto l'influencer ha ricevuto dal suo fidanzato l'anello di fidanzamento.















Così Andrea ha voluto ufficializzare la loro relazione davanti ad amici e parenti. Un regalo assolutamente inaspettato da Natalia, che infatti non è riuscita a trattenere le lacrime nonostante il suo carattere forte e deciso. La festa, che si è svolta in un noto locale milanese, e il regalo di Zelletta sono poi stati condivisi con i follower tra le Storie.









Andrea fa una sorpresa a Natalia…l'anello❤!😍 #andreazelletta #nataliaparagoni #uominiedonne



Al momento della torta, mentre Natalia stava facendo il classico discorso per ringraziare i presenti, Andrea l’ha interrotta dicendole che aveva per lei una sorpresa. “Lei dice che non faccio mai sorprese”. E poi: “Siccome tutti sappiamo che Natalia è la mia fidanzata … però io vorrei ufficializzarlo… una sorpresa per ufficializzare tutto”. E ha tirato fuori la scatolina con dentro un anello con tanto di brillante. Natalia, emozionatissima, l’ha indossato subito e, ridendo, ha sottolineato come il fidanzato avesse sbagliato misura, visto che le stava un po’ largo.

