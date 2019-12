Venerdì 20 dicembre su Rai1 alle 21,20 è partito il primo l’appuntamento con “La porta dei sogni”. Mara Venier, già impegnata nel successo settimanale di “Domenica In”, ha debuttato in prima serata in occasione delle festività na-talizie con un nuovo grande show emotainment che celebra i sogni, le storie e le emozioni delle persone.

Tre prime serate, un gran galà della vita, uno show elegante, che grazie a una spettacolare scenografia unisce la forza dello spettacolo al calore dell’emotainment classico. Mara Venier accompagnerà le persone nella realizzazione del sogno di una vita. Storie di trasformazione, ricongiungimento, perdono o gratitudine. (Continua a leggere dopo la foto)

















Emozioni forti, vere e autentiche si sveleranno dietro la porta dei sogni, l’elemento iconico e identificativo del programma che permetterà ai protagonisti di passare magicamente dallo studio a qualsiasi luogo lontano nello spazio e nel tempo, per vivere esperienze uniche e realizzare i propri sogni. Una delle storie più emozionanti è quella di Sabrina, che cerca la sorella Annamaria. “Tu hai saputo di avere questa sorella quando eri già grandicella” racconta Mara Venier. (Continua a leggere dopo la foto)















Sabrina scoppia in lacrime e dice “ti devo ringraziare perchè hai accettato di raccontare la mia storia”. Sabrina perde la mamma quando è molto piccola, a circa 1 anno e mezzo. “L’ho vissuta proprio poco mia mamma, ma la ricordo perchè mi è rimasta nel cuore. La ricordo in viso, era molto dolce anche se non me la ricordo, l’ho vista nel letto che era già malata”. Dopo la morte della madre, Sabrina va a vivere dalla zia, ma a “nove anni mi mette in un collegio di suore”. (Continua a leggere dopo la foto)









Zia Mara a questo punto le mostra la foto della sorella mai trovata da piccina e lancia un filmato. Al rientro in studio, appare Anna Maria l’abbraccio con Sabrina è struggente. Una storia emozionante non solo per le due sorelle che dopo tantissimi anni sono riuscite e riunirsi, ma anche per i telespettatori.

Mara Venier, clamorosa gaffe in diretta tv: “Aiuto”. Imbarazzo in studio