“Mi fa male”. Paolo Ruffini, la confessione dopo l’addio da Diana Del Bufalo. “A una cosa ci tenevo…”

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini non sono più una coppia da un mese e recentemente la giovane ha parlato così della rottura sentimentale: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui… tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me”.

E poi aveva proseguito così: “Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo. Grazie a tutti”. Adesso, è stato lui a parlare dell’ex fidanzata durante l’ospitata a ‘Verissimo’. (Continua dopo la foto)

















Paolo ha fatto un bilancio del suo 2019: “Quest’anno è stato importante. Finisco l’anno in modo più solitario, nostalgico e malinconico, ma con una consapevolezza. Sto cercando di evolvermi, di imparare ad essere un pochino più morigerato. Bisogna accettarsi, non si può essere sempre perfetti, la vita è fatta di difetti”. Ma andiamo a vedere cosa ha dichiarato sulla Del Bufalo. (Continua dopo la foto)























“Tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia. L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa. Credo che il suo sia un dolore che mette il punto. Diana ha una sensibilità imprevedibile, grande quanto la sua bellezza e la sua simpatia. Ora questa sua sensibilità è messa a dura prova. Le auguro il Natale più bello del mondo e che possa trovarmi in qualche angolo”, ha aggiunto Ruffini. (Continua dopo la foto)

La sofferenza dell’ex fidanzata gli è tutt’altro che indifferente: “Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male”, ha concluso l’attore e conduttore televisivo. Per ascoltare integralmente la sua intervista occorrerà aspettare domani pomeriggio, sabato 21 dicembre, quando sarà mandato in onda il suo intervento completo.

