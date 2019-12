Detto Fatto è arrivato finalmente alla cifra tonda. La trasmissione era partita in salita, realizzando 638.000 spettatori e il 5.99% nel giorno dell’esordio, il 16 settembre 2019 e calando drasticamente già dalla seconda puntata della stagione con il 5.07% di share e 540.000 spettatori.

In questa edizione non troppo brillante, dal punto di vista degli ascolti, il milione di spettatori che in altre edizioni era più facilmente raggiungibile, sembrava essere una utopia ma in questi giorni è successo qualcosa di inaspettato. Due i fattori che di certo hanno aiutato 'Detto Fatto' a registrare il record stagionale: su Rai 1 non andava in onda Vieni da me. Dalle 14 infatti i telespettatori hanno seguito il discorso di Sergio Mattarella da Piazza Fontana a Milano.

















Inoltre su Canale 5 non è andato in onda il trono over (e questo significa una differenza di oltre 500 mila spettatori che al pomeriggio sono incollati davanti alla tv per seguire le vicende di dame e cavaliere dell'over). Il pubblico quindi si è spostato su Rai 2 facendo registrare a Detto Fatto uno dei migliori, se non il migliore risultato di questa stagione. Si chiude quindi ottimamente il 2019 di Bianca Guaccero, a dimostrazione che il programma vale ma che la concorrenza è spietata.















Nella puntata andata in onda venerdì 20 dicembre il 'conduttore' della rubrica 'Super classifica John" ha fatto commuovere Bianca Guaccero in diretta. Entrato in studio per chiacchierare sugli ultimi gossip riguardanti le star dello spettacolo, ha sorpreso la conduttrice con un commento molto dolce. "Lo sai che sei proprio radiosa ultimamente?", ha detto l'ex concorrente del Grande Fratello.









A quel punto la conduttrice si è commossa e ha colto la palla al balzo per ringraziare il suo pubblico: “Mi viene da piangere. – ha detto una Bianca Guaccero emozionatissima – Questa luce che vedi viene da me stessa. Ringrazio voi, il pubblico che mi dà questo amore così grande. Quindi grazie”. Il pubblico ha voluto ringraziare la conduttrice con un lungo e sentito applauso.

