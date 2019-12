Federica Panicucci e Marco Bacini: l’annuncio (a sorpresa) a Verissimo

La conduttrice di ‘Mattino Cinque’ Federica Panicucci si è fatta ammirare qualche giorno fa in costume alle Maldive ed i fan sono letteralmente esplosi di gioia dinanzi a quella sua immagine paradisiaca. Ora, lei ed il suo fidanzato Marco Bacini hanno deciso di recarsi per la prima volta insieme in una trasmissione per parlare anche della loro storia d’amore. I due sono stati ospiti di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, la cui puntata andrà in onda sabato 21 dicembre.

La Panicucci ha voluto ricordare la figura del padre, deceduto alcuni anni fa, ed ha rivelato che era molto contento del genero: “A mio padre Marco piaceva moltissimo e una volta mi disse: ‘Non ti vedo così serena da tempo. Sono felice per te. Hai fatto bene'”. Per quanto riguarda il suo rapporto con il partner, inizialmente non c’era stato un approccio molto positivo con il carattere di lui, ma adesso le cose sono cambiate ed a breve arriveranno anche alcune novità sul futuro. (Continua dopo la foto)

















Sul comportamento di Bacini: “Lui è gelosissimo ed io non ero abituata. All’inizio questa cosa mi metteva un po’ d’ansia”. Adesso la donna si è però abituata a questo suo aspetto caratteriale ed il feeling è sempre maggiore. Infatti, a proposito di lui, ha aggiunto: “Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto ed una cura speciale”. (Continua dopo la foto)























La presentatrice tv ha aggiunto: “All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto”. Il fidanzato si è rivolto così nei confronti della Panicucci: “Federica è oltre che bellissima, una donna unica, fuori dal comune. Non avevo conosciuto nessuna così prima di lei”. (Continua dopo la foto)

Federica ha poi fatto un annuncio davvero importante, che tutti i fan della coppia stavano attendendo: “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”. Dunque, occorrerà aspettare un po’ di tempo e poi la Toffanin avrà l’occasione di avere l’esclusiva in merito ed annunciare su Canale 5 le future nozze della collega e di Bacini. La Panicucci è già stata sposata in passato: nel 2006 si è unita in matrimonio con il dj Mario Fargetta e da lui ha avuto i figli Sofia e Mattia. Le nozze si sono concluse definitivamente nel 2015.

Francesca Cipriani in versione ‘Babbo Natale’ super hot: seno esplosivo e tutto in vista