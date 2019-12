“Disperati”. Maria De Filippi è dispiaciuta per loro: succede ai ragazzi di Amici

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato di alcuni problemi ad ‘Amici 19’, legati alla ballerina Talisa Ravagnani e alla cantante Gaia Gozzi. La prima si sente troppo sola a causa del suo carattere ed è stata rincuorata dall’insegnante Timor Steffens, mentre la seconda ha avuto una crisi durante l’esibizione della canzone ‘Quando finisce un amore’, che le ha fatto ricordare la sua lunga storia d’amore con l’ex compagno, poi naufragata.

Adesso, la padrona di casa del talent show Maria De Filippi ha voluto rilasciare una lunga intervista a ‘Fanpage.it’ nella quale ha toccato un argomento davvero delicato: i social network. Nonostante lei non abbia profili ufficiali, li guarda con particolare attenzione e nota che i ragazzi sono molto condizionati dal giudizio del web. La regina di Mediaset ha quindi detto la sua. (Continua dopo la foto)

















“I social li guardo e li leggo, ormai da tempo. All’inizio ero un po’ colpita e spaventata, poi ho imparato a leggerli. Quello che mi dispiace e parlo, ad esempio, dei ragazzi di Amici, che dai social sono condizionati in un modo imbarazzante”, ha detto la conduttrice. La quale è scesa nei dettagli ed ha raccontato cosa accade nei concorrenti al termine della puntata del sabato. (Continua dopo la foto)























La De FIlippi ha proseguito: “Io vedo che dopo la puntata del sabato, i ragazzi vanno a casa, leggono i social e il giorno dopo tornano disperati. Non guardano mai i complimenti, quelli è come se li accantonassero, il complimento non dà fiducia, non li rassicura”. La regina di Mediaset ha inoltre affermato che gli insulti social possono creare dei problemi. (Continua dopo la foto)

“La cattiveria, che sui social è proprio spregiudicata, ti va nel profondo perché ti tocca i tuoi lati più deboli. E se dici a una ragazza di 20 anni che è un cesso, quell’insicurezza che a 20 anni hai, e che hanno tutti, ti sovrasta. E piangono e cambiano completamente, c’è gente che pensa addirittura di ritirarsi”. Maria ha poi parlato del suo concetto di talento: “Ci nasci, nella sostanza, poi la capacità di renderlo unico dipende da te, perché è molto facile arrivare ad un successo ed è molto difficile mantenerlo. Se tu segui una moda, puoi diventare una bomba nel periodo della moda, ma poi è finita lì insomma. Cambia la moda, cambi tu”. Chissà quindi se anche quest’anno il mondo del web possa far svanire l’entusiasmo a qualche ragazzo, che sarà costretto a lasciare ‘Amici’ perché sopraffatto dalle critiche.

