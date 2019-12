“Non mi sentivo bella”. Caterina Balivo, il difficile rapporto col suo corpo. Il coraggio di parlarne

Caterina Balivo è una delle conduttrici televisive più amate e seguite sui social. La Balivo ama tenere sempre aggiornati i fan anche quando non va in onda e quindi posta spesso foto delle sue giornate, video e storie su Instagram. Amante della famiglia, Caterina Balivo ha sempre avuto una passione per il Natale anche se da piccola non riceveva regali e a casa sua non si faceva l’albero. Lo ha raccontato a Gente, in un’intervista in cui ha parlato anche del suo amore per la famiglia e del desiderio che sente forte di passare più tempo

con il marito e i figli. Il lavoro in tv potrà sembrare allettante ma non è così: Caterina sta spesso fuori casa e sente la nostalgia della sua famiglia. Cosa sogna di ricevere a Natale? Un dono non proprio facile: il suo desiderio più grande, infatti, è quello di ospitare a Vieni da me uno dei più grandi conduttori della storia della televisione italiana, Pippo Baudo. Per lei sarebbe una gran cosa.

















Anche perché, per Caterina Balivo, Pippo Baudo è la televisione fatta persona, oltre a un simbolo della famiglia nella cultura televisiva. Durante l'intervista la bella Caterina ha anche confessato di non aver mai avuto un rapporto sereno con il suo corpo. Ma come? È così bella… Eppure per lei le cose non sono state facili. Pensate, Caterina Balivo, da ragazza, si sentiva brutta e vedeva tutte le altre donne più belle di lei. Con il tempo, però, è diventata più sicura di se stessa.















"A 20 anni non avevo capito di essere bella. Non mi vedevo sensuale, semmai simpatica" ha raccontato. Oggi, alla soglia dei 40, è più bella che mai ma Caterina è sempre molto autocritica e vede gli anni che avanzano: "Iniziano a manifestarsi le prime rughette". Per lei quel che conta è piacere al marito: "Mi basta sapere che per mio marito resto la donna più bella del mondo" ha detto. Originaria di Aversa, figlia di genitori molto religiosi, Caterina Balivo ha raccontato di non aver mai vissuto il Natale né fatto l'albero, da bambina.









“Era considerato un rito pagano” ha spiegato Caterina che ha precisato che in casa sua i regali arrivavano il 6 gennaio: “I doni li portava la Befana. Dovevo sperare che la calza contenesse caramelle e non carboni”. Caterina ha anche parlato della famiglia come del dono più prezioso. Ma, da mamma che lavora a Roma con i figli che vivono a Milano tutto è più difficile: “Cercavo di accontentarli il più possibile. Ora ho capito che hanno bisogno di regole”.

