“Bugiardo!”. Valerio Scanu, lite in diretta a ‘Storie Italiane’. Eleonora Daniele costretta a intervenire

Botta e risposta nel salotto di Storie Italiane. Protagonisti il cantante Valerio Scanu e Roberto Alessi era in collegamento con lo studio di Rai 1. Tra i due non scorre buon sangue per via di una litigata risalente ai tempi di Ballando. Come ha però spiegato il giornalista, i motivi dietro questa disputa non sono mai stati chiari. Alessi e Scanu hanno finalmente fatto pace. Il giornalista, dopo tante frecciatine contro l’ex concorrente di Amici, ha finalmente speso delle belle parole nei suoi confronti.

Eleonora Daniele fa tanti regali ai suoi ospiti ma per Valerio Scanu è arrivato un altro tipo di sorpresa. In collegamento in diretta con lo studio di Storie Italiane Roberto Alessi, con cui il cantante ha litigato ai tempi di Ballando. “Non so come mai, mi aveva razziato”, spiega il giornalista. Scanu però non ci sta e racconta la sua verità: “Io ho una memoria da elefante. Mi occupavo del backstage di Ballando. Intervista alla De Sio. Lei si gira male quindi non le faccio domande. Il giorno dopo Alessi dice: lascia perdere quella cima di Scanu”. Al che Alessi chiarisce: “Io mi ricordo che l’avevi segata con le gambe”. Continua dopo la foto

















Insomma, anche a distanza di tempo i due mantengono il punto su questa storia che li ha messi uno contro l’altro. Il giornalista però vuole passare oltre: “Ma ti voglio bene. L’importante è che abbiamo fatto la pace”. Scanu non è molto convinto: “Bugiardo. Non mi vuoi bene”. Ma la Daniele interviene per far ritornare il sereno tra i due, tanto che Alessi dimostra le sue buone intenzioni riempendolo di complimenti: “Scanu non ne ha mai sbagliata una. I grandi artisti possono fare tutto”. Continua dopo la foto















Valerio Scanu nasce a La Maddalena (Sardegna) il giorno 10 aprile 1990. Partecipa nel 1997 al programma “Canzoni sotto l’albero”, condotto da Paola Perego nel quale si classifica terzo. Nel 2002 partecipa al programma “Bravo bravissimo” di Mike Bongiorno dove vince esibendosi cantando il brano “Cambiare” di Alex Baroni. Viene notato per le sue doti canore dal maestro Peppe Vessicchio, che lo richiama anche per “Note di Natale”. Continua dopo la foto











Entra a far parte dell’edizione 2008 della trasmissione televisiva “Amici” di Maria De Filippi. Accede alla fase serale del programma, seguito dall’insegnante Luca Jurman e si classifica al secondo posto nella fase finale.Nel giorno del suo diciannovesimo compleanno viene pubblicato il suo primo EP, “Sentimento”, il cui omonimo singolo estratto raggiunge i primi posti delle classifiche digitali. A febbraio del 2010 partecipa al 60° Festival di Sanremo con il brano “Per tutte le volte che…”: non ancora ventenne Valerio Scanu è il vincitore del Festival. Torna nel 2016 sul palco dell’Ariston con il brano “Finalmente piove”.

