Finita. Anzi: già finita. Fuori da Uomini e Donne la coppia non è durata nemmeno 24 ore (di tempi televisivi), dove per ‘fuori’ s’intende dietro le quinte, nemmeno troppo lontano quindi. E dire che quando i due volti del trono over hanno salutato Maria De Filippi e gli opinionisti per conoscersi meglio nella vita vera Tina Cipollari aveva predetto che li avremmo rivisti dopo Natale. Si sbagliava: è successo, clamorosamente, molto prima.

I presupposti perché tra Armando e Veronica non durasse più di tanto, ma non si immaginava così poco, erano chiari. Ancora prima di abbandonare lo studio che li ha fatti incontrare si erano già lanciati una frecciatina che non lasciava presagire nulla di buono e dalle anticipazioni del programma arriva la conferma che no, proprio non funzionano insieme. Partiamo dalla puntata di giovedì 19 dicembre quando a sorpresa Armando e Veronica hanno lasciato il trono over. (Continua dopo la foto)

















La decisione della coppia ha stupito praticamente tutti i presenti, anche perché pochi minuti prima il cavaliere aveva detto di sentire che la dama non fosse sincera nei suoi confronti. Nonostante ciò, messo alle strette da Veronica, il cavaliere le ha chiesto se volesse abbandonare il programma insieme a lui e la dama, dopo un tentennamento iniziale, ha accettato. (Continua dopo la foto)















Come detto, tra lo choc generale dello studio si sono dimostrati molto scettici Gianni Sperti e Tina Cipollari, secondo cui i due “non arrivano neanche alla vigilia di Natale”. I due opinionisti non ci sono andati nemmeno vicini: nella puntata successiva, quella che vedremo in tv venerdì 20 dicembre, riecco Armando e Veronica in studio. Il colpo di scena lascia lo studio senza parole: rivelano di aver litigato nel backstage subito dopo la scelta. (Continua dopo foto e post)











Armando e Veronica in studio si lanciano nuove accuse e durante lo scontro esce fuori che tra loro c’è stato più di un bacio. Non solo. Lei preciserà di non aver gradito l’ultimatum del cavaliere mentre quest’ultimo l’accuserà di voler imitare Ida Platano. “Dove volevi andare Veronica, quindi la storia è finita definitivamente?” – chiederà il napoletano alla wedding planner romana. E lei: “Per me è finita per sempre ed all’infinito. Non vale la pena andare avanti per me”.

