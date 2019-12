Don Matteo 12: la notizia sull’amata serie tv Rai è ufficiale

A lungo si è parlato della 12esima stagione di Don Matteo, quella che sarà anche l’ultima della celebre fiction che vede come protagonista Terence Hill. Come è già stato ufficializzato alla presentazione dei palinsesti Rai, la messa in onda di Don Matteo 12 rimane prevista per il prossimo 2020 e il formato della nuova stagione prevede dieci film da 100 minuti, cambiando quindi notevolmente le abitudini del pubblico.

La serie più longeva targata Lux Vide compie nel 2020 vent’anni ma non smette di rinnovarsi: new entry ancora top secret arricchiranno il già notevole cast, che potrebbe vedere anche ritorni eccellenti, come quello di Simone Montedoro (il capitano dei carabinieri Giulio Tommasi), Nadir Caselli (Lia, nipote del maresciallo Cecchini che ha sposato Tommasi) e Flavio Insinna, il capitano Anceschi. (Continua a leggere dopo la foto)

















La cornice della città di Spoleto si conferma nuovamente teatro delle avventure del prete investigatore che, negli anni, ha saputo tenere incollati, davanti alla tv, milioni di spettatori. La stagione 12 di Don Matteo prevede dieci serate per altrettanti film della durata di 100 minuti l’uno che hanno come tema conduttore i dieci comandamenti. Il variegato mondo che ruota attorno alla canonica si ricompone con Don Matteo – Terence Hill catalizzatore e punto di riferimento anche nelle situazioni più critiche. (Continua a leggere dopo la foto)















La data di inizio della nuova stagione di Don Mattei è il 9 gennaio, tornando sulla rete ammiraglia il primo giovedì subito dopo le festività natalizie. Da quel momento diventerebbe un appuntamento fisso della prima serata del giovedì di Rai 1. Il primo episodio del prete investigatore andò in onda il 7 gennaio del 2000, e da allora di stagione in stagione ha sempre saputo incollare allo schermo milioni di affezionati telespettatori. (Continua a leggere dopo la foto)









Le anticipazioni di Don Matteo 12 rivelano la partecipazione di Fabio Rovazzi nei panni di Giulio Manzi, un ragazzo misterioso che si aggirerà per le vie di Spoleto. Inoltre vedremo unirsi al cast anche Pasquale Di Nuzzo, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Giulia De Lellis, la frecciatina è diretta (e velenosa). L’influencer è incontenibile