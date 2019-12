Tina Cipollari e Gemma Galgano sotterrano l’ascia di guerra e a Uomini e Donne va in onda una scena ‘storica’. Il video andrà in onda nella puntata del 20 dicembre del trono over di “Uomini e Donne”, ma sul sito Witty tv e su diversi canali social è già stato pubblicato. Dalle immagini delle anticipazioni si vede la dama torinese in lacrime che si abbandona tra le braccia della Cipollari che ricambia il gesto.

Ma l'opinionista di Maria De Filippi non perde l'ironia e dice: "Chiamate un medico". Ragione dello sfogo di Gemma è la relazione con il cavaliere Juan Luis che sembra essere sempre più distante e poco interessato alla dama torinese.

















Inoltre, l'opinionista Gianni Sperti ha sollevato una questione che non è affatto piaciuta a Gemma: sembrerebbe che il suo partner abbia partecipato come ospite a una serata in discoteca. Un gesto che farebbe pensare che la vera ragione del cavaliere di frequentare il programma non sarebbe l'interesse per Gemma ma l'intento, come sostiene parte del pubblico, di diventare popolare.















Armando è entrato in studio dicendo che il dentista di Sant'Antimo avrebbe flirtato con sua sorella e con una signora di Firenze, con sé il napoletano ha anche portato dei messaggi che proverebbero tutto. Ovviamente Gemma Galgani è andata in crisi e inaspettatamente Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno consigliato a Gemma di lasciare l'uomo perché la sta prendendo in giro. Presa dallo sconforto la dama di Torino è scappata dallo studio e si è messa a piangere su un divanetto. A quel punto Tina Cipollari l'ha raggiunto e l'ha consolata.









Il video è rimbalzato sul web con commenti ironici dei fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi. “20 dicembre 2019. Una Gemma distrutta e in lacrime piange accasciata su Tina, pronta a porgerle la spalla e i fazzoletti. Noi del twitter ci saremo”, “Gemma una donna devastata che piange sulla spalla di Tina mi sento male che cinema pazzesco a cui assisteremo”.

