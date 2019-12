Clizia Incorvaia è una modella e influencer. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo classico prosegue gli studi: si iscrive e si laurea in Scienze della Comunicazione all’università Cattolica di Milano, dove tuttora vive, ed è in quegli stessi anni che inizia la sua carriera di modella per diversi e noti marchi di abbigliamento. Ma Clizia Incorvaia diventa nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al video musicale del brano “Guardami negli occhi” di Paolo Meneguzzi.

Poi, nel 2016, partecipa al docu reality di Raidue "Pechino Express" in coppia con quello che è poi diventato il suo ex marito, ovvero Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni. Hanno gareggiato insieme sotto il nome de 'I Coniugi'. L'abbiamo poi ritrovata in programmi televisivi come "Markette" e "Chiambretti Night". Ma è soprattutto sui social che Clizia Incorvaia è super attiva. Oltre a Instagram, dove ha un profilo molto aggiornato, cura un sito dedicato a moda e viaggi che si chiama Il Punto C e con l'amica Lola Ponce ha fondato il brand femminile Girls Speak!.

















Nel 2011 Clizia conosce Francesco Sarcina: due anni dopo inizia la loro storia d'amore e il 5 giugno 2015 si sposano. In quello stesso anno, ad agosto, nasce la loro figlia Nina (lui era già papà di Tobia, nato da una sua precedente relazione) che a volte compare tra i suoi scatti social e, a detta dei fan, nei tratti ricorda molto Sarcina. Dopo una breve crisi nel 2018, il matrimonio di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina arriva al capolinea nell'estate 2019, con lui che rivela al Corriere della Sera di aver tentato di dimenticare il tradimento della moglie con il suo miglior amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio.















"Il punto è che non puoi tradirmi con mio fratello. Sono cose che, in un attimo, ti fanno cadere il senso di amore, di amicizia. Il cuore ti si pietrifica", aveva rivelato il cantante. Oggetto del contendere sarebbe un bascio che, però, l'attore pugliese ha negato di aver mai dato. La Incorvaia, dal canto suo, sulle pagine di Chi ha spiegato che Scamarcio avrebbe dovuto prendersi le sue responsabilità e poi: "Ero io che venivo tradita, che restavo a casa da sola, che subivo violenza psicologica. Francesco voleva farmi sentire una nullità, invece io voglio essere una donna forte. Anche per mia figlia".











Clizia Incorvaia è nata a Pordenone il 10 ottobre 1986 ma è cresciuta ad Agrigento con i genitori e la sorella Micol, è alta circa un metro e settanta centimetri ma il suo peso non è dato saperlo. Nell’autunno 2019 Clizia, che come detto è già modella e influencer con un largo seguito sui social, si è lanciata nel mondo della moda come stilista: ha disegnato e pubblicizza una capsule collection per Foudesir. “Emozioni sulla pelle. Perché i vestiti non servono solo a ‘coprire’ – ha scritto sui social parlando della sua esperienza da stilista – I sorrisi, la gioia di una bambina, gli occhi che brillavano…questo è tutto quello che ho provato io, spero lo vivrete anche voi indossando i miei capi”.

