Il Festival di Sanremo è sempre più vicino. E il conduttore e direttore artistico Amadeus ha un bel po’ da fare in questo periodo. Tra la scelta dei cantanti in gara, la scelta dei big e delle vallette che lo affiancheranno, non ha un attimo di tempo. La 70esima edizione del Festival della canzone italiana è alle porte e, in questo periodo, se ne parla un bel po’. Da giovedì 19 dicembre si alza ufficialmente il sipario sulla manifestazione. Ma non iniziava a febbraio? Esatto.

Ma giovedì ci sarà una grande festa per l'azienda di Viale Mazzini e per i suoi testimonial ma ci sarà anche Sanremo Giovani. Ovviamente al party non potranno mancare Amadeus che, di Sanremo, è il conduttore e direttore artistico poi Fiorello. E ancora: Carlo Conti, Pippo Baudo, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Gigi D'Alessio, cioè il quintetto che Amadeus ha scelto come giuria televisiva della gara di Sanremo Giovani che andrà in onda il 19 dicembre.

















I big scelti da Amadeus come giuria di Sanremo Giovani, comunque, saranno a Sanremo anche a febbraio. E con loro ci saranno tanti altri big. Per esempio Roberto Benigni e Al Bano che hanno confermato la loro presenza. Ma i nomi che stanno circolando in questi giorni sono tanti e, a quanto pare, potrebbero essere tutti "reali". Nel senso che saranno tutti al festival ma in serate diverse. Qualche nome?

Monica Bellucci, Diletta Leotta e Chiara Ferragni, tanto per dirne alcuni.















Negli ultimi giorni, poi, si parla molto anche di Vanessa Incontrada. Si parla molto anche dei cantanti ma i nomi non saranno svelati prima del 6 gennaio. Pare che però gareggeranno all'Ariston: Gabbani, Elodie, Le vibrazioni, Achille Lauro, Vallesi, Zarrillo, Masini, Levante, Pinguini Tattici Nucleari, Elettra Lamborghini e Irene Grandi con una canzone di Vasco Rossi. Il 19, invece, si inizia con i giovani che saranno selezionati dalla giuria di cui sopra.











Cosa succederà: i cinque migliori della gara (più Tecla, vincitrice di Sanremo Young e altri due cantanti che vengono da Area Sanremo) diventeranno “Nuove promesse” e andranno a Sanremo ma non gareggeranno con i big. In lizza per cinque posti ci sono: Avincola, Eugenio in via di Gioia, Fadi, Fasma, Leo Gassmann, Jefeo, Réclame, Marco Sentieri, Shari, Thomas. Chi avrà la meglio?

