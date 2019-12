Pier Silvio Berlusconi, arriva a sorpresa a “La repubblica delle donne”. Ma Piero Chiambretti lo “gela” così

Pier Silvio Berlusconi irrompe nello studio di Chiambretti… Mercoledì 18 dicembre è andata in onda l’ultima puntata di “CR4 – La repubblica delle donne”, il talk show condotto da Piero Chiambretti che va in onda su Rete4. Durante l’ultima puntata è entrato a sorpresa dietro le quinte dello show Pier Silvio Berlusconi. Chiambretti non poteva certo farsi scappare l’occasione di accogliere nello studio il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset.

Lo ha accolto con queste parole: “Guardate un po’ chi c’è, vieni vieni, solo un secondo, solo un attimo, non va mai a nessun programma, adesso arriverà il malocchio su di me perché viene solo qua”. Gelo. Che “accoglienza”, quella di Chiambretti. Ovviamente scherza però… In studio, ospite di Piero Chiambretti, c’è Alfonso Signorini, futuro conduttore del Grande Fratello Vip che ironizza così: “Viene al Grande Fratello Vip è uno dei concorrenti”. Sarebbe una bomba se davvero Pier Silvio Berlusconi fosse un concorrente del GF Vip. Ma è vero? Ovviamente no. Continua a leggere dopo la foto

















E infatti Silvio Berlusconi precisa subito: “Sono qui per gli auguri”. Il figlio di Silvio Berlusconi è andato a sorpresa da Chiambretti per fare gli auguri di Natale a tutti: “Buon Natale a tutti davvero. Grazie a tutti grazie per l’impegno”. Piero Chiambretti non si fa scappare l’occasione e dice: “Cosa dobbiamo aspettarci per il prossimo anno, dei tagli?”. Pier Silvio Berlusconi replica subito: “No! Anzi tanto prodotto, buon natale a tutti”. Continua a leggere dopo la foto















Prima di andare via Pier Silvio chiede di poter dare un bacio a Iva Zanicchi, donna dello spettacolo alla quale da tempo è legato da una profonda amicizia. Dopo aver baciato Iva Zanicchi, saluta anche Antonella Elia, futura concorrente del Grande Fratello Vip, e Alfonso Signorini, conduttore del programma che prenderà il posto di Ilary Blasi. Una sorpresa gradita che nessuno si aspettava ma che ha fatto molto piacere a tutti. Continua a leggere dopo la foto









Di recente è circolato un gossip succoso su Pier Silvio Berlusconi e la sua compagna Silvia Toffanin. Secondo quanto è stato scritto, i due si sarebbero sposati in gran segreto. A lanciare la notizia è stato il settimanale Nuovo. Un indizio che aveva fatto sospettare era stato quel “suocero”, in riferimento a Silvio Berlusconi, pronunciato da Paolo Bonolis durante l’intervista di Silvia Toffanin a Verissimo.

