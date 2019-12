Manca davvero poco all’inizio del ‘Grande Fratello Vip’. Una volta concluse le festività natalizie, il reality show prenderà il via il prossimo 8 gennaio 2020. Nei giorni scorsi era arrivate le notizie delle partecipazioni di Rita Rusic e Pacifico Settembre, in arte Pago, con quest’ultimo che aveva ufficializzato la sua avventura durante l’intervista a ‘Verissimo’ con Silvia Toffanin.

Ora, lo stesso conduttore Alfonso Signorini ha fatto lievitare a 5 il numero delle presenze ufficiali, visto che nelle scorse ore ha annunciato altri tre concorrenti. Ricordiamo intanto che al suo fianco ci saranno due opinionisti davvero particolari: la moglie nonché agente del calciatore ex Inter, Mauro Icardi, ed il cantautore Pupo. Sarà molto curioso vederli all'opera. Ma andiamo a conoscere i tre vip che entreranno nella Casa più spiata d'Italia.

















Intanto, bisogna dire che ci sono ancora delle trattative aperte con la ex di Albano Carrisi, Loredana Lecciso, ma pare proprio che le possibilità di ammirarla al 'GF Vip' siano veramente poche. A 'Libero Quotidiano' la donna aveva detto: "Forse in un'altra edizione". Le ultime indiscrezioni riferiscono però che i produttori del programma siano ancora al lavoro per provare a convincerla, vedremo nelle prossime ore cosa accadrà.























Come promesso, ecco la rivelazione di Signorini: "Non perdetevi Antonella Elia e Adriana Volpe. Vi assicuro che ci saranno bei match". E successivamente è stata inoltre ufficializzata anche la partecipazione di Michele Cucuzza. Dunque, il cast si arricchisce di altri elementi molto interessanti ed anche vulcanici, come nel caso di Antonella, che sicuramente faranno parlare molto di loro.

Inoltre, sembrano davvero ad un passo anche Paola Di Benedetto, Barbara Alberti, Paolo Ciavarro, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Ilona Staller, Scialpi, Ivan Gonzalez, Andrea Dal Corso e Andrea Denver. A proposito del ‘Grande Fratello Vip’, Pago aveva commentato così la notizia del suo approdo nel reality show: “Alfonso Signorini mi ha convinto subito. Ne ho veramente bisogno. Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha quel potere”. Non resta che pazientare ancora un po’ e poi i telespettatori potranno godersi questo ‘GF Vip’, che si preannuncia davvero molto scoppiettante da tutti i punti di vista.

