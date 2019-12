C’è un nuovo opinionista al trono classico di Uomini e Donne e non è affatto sconosciuto al pubblico di Maria De Filippi. Come sempre a commentare le vicende di tronisti e corteggiatori ci sono Gianni Sperti e Tina Cipollari, che al trono over sono affiancati da Tinì Canzino, ma per la sezione del programma dedicata ai giovani da ora non ci sarà più solo Jack Vanore. Quest’ultimo si è fatto conoscere a Uomini e Donne nel 2007, quando scese le scale per corteggiare Serena Enardu.

Poi Jack è diventato tronista e, già da diversi anni ormai, in trasmissione ricopre il ruolo di opinionista e siede accanto a Gianni. Tempo fa stessa sorte ebbe anche un altro ex volto del programma. Anche Mario Serpa, ex corteggiatore del primo trono gay della storia di Uomini e Donne, era diventato collega di Tina, Jack e Gianni, ma come ricostruisce il sito Bitchyf il suo percorso si è bruscamente interrotto dopo la lite della scorsa estate con Raffaella Mennoia. (Continua dopo la foto)

















Ora un nuovo opinionista occupa il posto accanto alla mitica Vamp di Canale 5. Ex corteggiatore prima ed ex tronista poi, alla fine del suo percorso a Uomini e Donne è riuscito a trovare l’amore e ancora oggi va a gonfie vele con Claudia. Stiamo parlando di Lorenzo Riccardi, il milanese tutto pepe e battuta sempre in tasca che il pubblico ha visto in quel ruolo nella puntata andata in onda martedì 17 dicembre. (Continua dopo la foto)















Ma a quanto pare per Lorenzo non si è trattato di un “ritorno flash”, un’esperienza momentanea. Come anticipa il sito Il Vicolo delle News, Lorenzo era infatti presente nelle vesti di opinionista anche nell’ultima registrazione del trono classico, dove si è distinto per un’accesa lite con il tronista Carlo Pietropoli. A scatenare lo scontro, si legge sul sito, le parole grosse volate durante l’esterna di Carlo con Chiara. (Continua dopo foto e post)









Grazie queen Mary per averci dato Lorenzo come opinionista… ci mancava❤ #uominiedonne pic.twitter.com/YS1XpKxHog — Robila24 (@Robedina2) December 17, 2019

Lorenzo opinionista è la salvezza del trono classico #uominiedonne — 04/04/2018 🌹 (@harreharm) December 17, 2019



I due “in studio continuano a discutere pesantemente, lui le dice che è una mezza donna – riporta Il Vicolo delle News – Interviene quindi Lorenzo e lo attacca perché non deve assolutamente trattare le donne in questo modo facendo lo stro**o e da vero cafone. Carlo si offende pesantemente e tra i due maschi Alfa viene fuori una lite molto accesa, tanto che il tronista si alza pure in piedi. Carlo gli dà del falso, dicendogli che se è incavolato con una persona e non la stima nemmeno la saluta, mentre lui dietro le quinte gli fa il sorrisetto”.

Tina Cipollari, stop alle voci: è proprio il fidanzato a rompere il silenzio