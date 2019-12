“Non c’è”. Torna Masterchef ma con una grossa novità: per la prima volta non lo vedremo tra i giudici

Mancano davvero poche ore e partirà la nona stagione di ‘MasterChef’, che andrà in onda su Sky Uno. La prima puntata sarà trasmessa domani, giovedì 19 dicembre, sul canale 108 di Sky o 455 del digitale terrestre a partire dalle ore 21.15. Sono tre i giudici che decideranno sulle performance dei concorrenti. Stiamo parlando degli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, con quest’ultimo reduce dall’esperienza dell’anno scorso.

Locatelli è proprietario di una locanda a Londra che ha ospitato anche personalità di spicco. Ad esempio l’artista Madonna è rimasta molto soddisfatta dell’insalata di tonno e borlotti. Anche i reali inglesi pare siano proprio entusiasti dei suoi spettacolari tortellini. Ma a far rumore, più che i presenti, è un’assenza pesantissima. La speranza dei produttori è che questo non incida negativamente sugli ascolti. (Continua dopo la foto)

















Joe Bastianich ha infatti deciso di lasciare il programma per fiondarsi in una nuova avventura. Da gennaio 2020 sempre su Sky sarà protagonista con ‘Italia’s Got Talent’ insieme a Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Ma nel mese di marzo presenzierà ad un’altra trasmissione di cucina, ‘Family Food Fight’, in compagnia della madre Lidia e di Cannavacciuolo. (Continua dopo la foto)























Andiamo a vedere quali altre novità riserverà il programma. I partecipanti dovranno sempre superare tre step per arrivare alla Masterclass, con la presentazione di un cavallo di battaglia, un test di abilità ed una sfida conclusiva. Chi otterrà tre pareri favorevoli avrà il grembiule bianco, chi ne avrà due il grembiule grigio e con una seconda sfida potrà far cambiare idea ai giudici. Inoltre, in caso di un solo sì uno degli chef dovrà apporre la sua firma sul grembiule grigio. (Continua dopo la foto)

I 20 aspiranti chef dovranno affrontare le prove della Mystery Box, dell’Invention Test, e del Pressure Test. Da quest’anno ce ne sarà un’altra ancora: lo Skill Test. Si tratterà di un esame a sorpresa, con i concorrenti che dovranno essere messi alla prova su un’abilità specifica. La prova sarà riproposta due volte e sarà suddivisa in tre step, ognuno assegnato ad un giudice, ed ogni volta avrà luogo un’eliminazione. Tra gli ospiti speciali ci saranno Iginio Massari, Jeremy Chan e Henrique Fogaca.

