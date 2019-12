“Questa non la canto”. Amici, Gaia si blocca e lascia tutti a bocca aperta. Poi, a sorpresa, rivela il retroscena

Vi abbiamo raccontato del momento di crisi che sta travolgendo la ballerina di ‘Amici 19’, Talisa Ravagnani, la quale non riesce a crearsi amicizie importanti a causa del suo carattere troppo sicuro. La giovane si è sfogata con l’insegnante Timor Steffens: “Magari ho paura. Non mi dispiace se mi odiano. Mi sento sola anche se ho queste amiche”. E lui ha risposto: “Hai paura di non piacere? Nell’essere sicura non c’è nulla di cui vergognarsi. La gente ti amerà ancora di più perché sei te stessa”.

Adesso, c'è anche un'altra concorrente che sta vivendo un periodo tutt'altro che positivo. Stiamo parlando della cantante Gaia Gozzi, la quale oggi ha avuto una reazione inaspettata durante una prova. Era intenta a cantare la celebre canzone 'Quando finisce un amore', quando si è improvvisamente fermata perché colta da emozioni troppo forti. Il 'colpevole' di questa situazione, per così dire, è una persona in particolare.

















Il brano le ha infatti ricordato la lunga relazione sentimentale con il suo ex fidanzato. Tra i due l'amore era fortissimo ed avevano deciso di fare alcuni passi importanti, prima che la liaison naufragasse. Gaia ha quindi confessato il suo attuale stato d'animo: "Non ce la posso fare. Ora mi dà molto fastidio questo pezzo e quindi non riesco a cantare. Lo odio! Odio tutto".























"Per me lui è molto importante perché abbiamo vissuto insieme momenti incredibili. Ma c'è da dire che per lui ho rinunciato a troppe cose. Non voglio dare la colpa a lui!", ha aggiunto la cantante. La quale poi ha rivelato maggiori dettagli sul suo fidanzamento: "Abbiamo avuto tre anni di convivenza, ma sono emersi troppi problemi. Pensavamo che saremmo stati sempre insieme e credevamo di occuparcene successivamente. Ma io non ce l'ho fatta. Lo amavo, però".

Gaia è nata a Guastalla, un paese in provincia di Reggio Emilia, il 29 settembre del 1997. Le sue più grandi passioni sono ovviamente la musica, l’arte ed il cinema. Adora inoltre praticare sport, disegnare e viaggiare. Nel 2016 ha preso parte ad ‘X Factor 10’, dove ha superato i casting, è arrivata ai ‘Boot camp’ ed è stata scelta dal rapper Fedez. Ma poi l’esperienza nel talent non si è conclusa nel migliore dei modi. Su Instagram è seguita da quasi 190 mila follower ed ha inoltre un canale Youtube dove presenta alcuni video di alcune canzoni da lei interpretate.

