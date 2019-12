“Non lo faccio per non perdere la pensione”. Carmen Di Pietro senza peli sulla lingua: lo confessa in diretta

La showgirl Carmen Di Pietro non è mai banale nelle sue dichiarazioni e già nei giorni scorsi aveva commesso una gaffe pazzesca, durante il programma radiofonico ‘The Morning Show’, in onda su Radio Globo. Aveva infatti detto ad un’ascoltatrice: “Se col ciclo non vai al lavoro, non sei degna di essere una donna”. Invece, la diretta interessata è costretta a fare i conti con l’endometriosi: “Mi hanno dovuto operare alle ovaie, ho delle emorragie che durano cinque giorni. Pensi che non vado dai medici, cretina?”.

Oggi, mercoledì 18 dicembre, è stata ospite a ‘Vieni da me’, la trasmissione presentata da Caterina Balivo. Qui ha toccato vari argomenti, dal figlio a Giuseppe Iannoni passando per il marito Sandro Paternostro, deceduto 19 anni fa. Ed è su quest’ultimo che si è lasciata andare ad una confessione destinata a scatenare polemiche. Ma andiamo con ordine. (Continua dopo la foto)

















Parlando del figlio, ha rivelato: “L’ho mandato via a 18 anni, la penso così: non voglio bamboccioni in casa”. Anche se la Balivo non ha gradito: “Carmen, non mi piace questa risposta!”. A quel punto è intervenuto il figlio, che ha confermato la notizia: “Sì, è tutto vero. Quello è stato il mio regalo di compleanno dopo la festa. Dovevo trovare una sistemazione, ho chiamato diversi amici ed ho trovato un amico più grande con cui adesso vivo”. (Continua dopo la foto)























Ma la rivelazione più incredibile è giunta quando si è parlato di Paternostro: “Sì, è vero, prendo ancora la pensione e non mi sono sposata con il mio ex compagno per tenermela. Lui è come se fosse sempre presente, sono eternamente in matrimonio con Sandro. Lui è morto purtroppo, ma è come se fosse al mio fianco. Non parlo sempre al passato. Alessandro si chiama così per onorare Paternostro. Ogni tanto la più piccolina mi chiede perché avevo sposato un uomo più grande, le ho risposto che c’era l’amore”. (Continua dopo la foto)

Tornando alla gaffe che fece in radio, Carmen successivamente era stata invitata da Barbara D’Urso e qui aveva chiesto scusa: “Chiedo scusa perché non conoscevo l’endometriosi. Non ne sapevo dell’esistenza. Chiedo umilmente scusa a chi ho offeso. Ma io parlavo di semplice ciclo mestruale. Non è colpa mia se la mia famiglia e le mie amiche non hanno mai sofferto di endometriosi; non è colpa mia se non c’è informazione su questa malattia invalidante. Lungi da me far male alle donne!”.

Anna Tatangelo senza reggiseno: si spoglia per mostrare il tatuaggio nascosto