“Non ti devi vergognare”. Amici, Talisa in crisi nera. E a lezione ‘scoppia’

Una delle concorrenti di ‘Amici 19’, Talisa Ravagnani, è molto apprezzata dal pubblico per le sue doti da ballerina, ma ha fatto commuovere non poco qualche tempo fa per le sue dichiarazioni sul papà. Lei aveva detto infatti: “Sono quattro anni che non vivo con mio papà. A Dubai ho lasciato la famiglia e la casa in cui sono cresciuta, non solo gli amici e per questo è stato brutto. A Los Angeles c’era un’audizione per la scuola di danza, ho fatto il provino e sono stata presa. Ho chiamato il mio papà e ho detto che non potevo tornare a casa. L’ho rivisto dopo sei mesi”.

Nei giorni scorsi ha ammesso inoltre di aver completamente perso la testa per il ballerino professionista Umberto Gaudino: "Io lo amo!". Ora, però, sono momenti davvero bui per Talisa, la quale sta avendo non poche difficoltà a stringere rapporti di amicizia con gli altri compagni. La giovane lo ha confidato all'insegnante Timor Steffens, che sta provando ad aiutarla in questa fase delicata.

















La giovane pensa che il suo carattere non la aiuti a farsi amici, essendo molto sicura di se stessa. Ma Timor le ha detto che questo lato caratteriale potrebbe invece essere determinante per raggiungere ottimi risultati ed arrivare anche al serale. Ravagnani ha esordito così: "Magari ho paura. Non mi dispiace se mi odiano. Mi sento sola anche se ho queste amiche".























A quel punto il professore le ha risposto: "Hai paura di non piacere? Nell'essere sicura non c'è nulla di cui vergognarsi. La gente ti amerà ancora di più perché sei te stessa". Vedremo se questo consiglio sarà colto dalla brava e bella Talisa, che deve necessariamente mettersi alle spalle questa sua crisi per affrontare al meglio il percorso nella scuola. Capiremo nei prossimi giorni se ci saranno dei cambiamenti in lei, o se prenderà la clamorosa decisione di abbandonare il programma.

Ritornando a parlare della sua cotta nei confronti del ballerino Umberto, la ragazza era apparsa visibilmente in imbarazzo durante un’esibizione in sala prove con lui. Aveva infatti esclamato: “Ho ballato con Umberto! Oddio ma cosa sta succedendo!”. Ma come vi abbiamo riferito in passato, Gaudino è già felicemente fidanzato e non può proprio accontentarla. Talisa è nata a Milano e le sue prime esperienze come ballerina le ha avute a 13 anni a Dubai. Ha anche partecipato al videoclip di Selena Gomez, ‘Look at her Now’. Lei è single e su Instagram è seguita da oltre 22 mila follower.

