Prima dell’inizio della nuova puntata di ‘Vieni da me’ Caterina Balivo aveva svelato tra le sue Storie uno dei suoi ospiti. La bella conduttrice si era mostrata in compagnia di Andrew Basso e i suoi fan avevano capito subito che l’illusionista si sarebbe raccontato nel suo salotto televisivo. Lo stesso Andrew aveva lanciato qualche indizio sul suo profilo Instagram riprendendosi mentre prendeva il treno per recarsi a Roma.

E quando è arrivato il selfie di coppia con la padrona di casa di ‘Vieni da me’ è stato subito tutto chiaro. In puntata l’artista trentino ha ripercorso le tappe della sua carriera di illusionista. Carriera che lo ha visto esposto a pericoli in diverse situazioni, ha raccontato al pubblico di Raiuno prima di cimentarsi in un gioco che ha spaventato la stessa Caterina. Basso ha detto che “è difficile per le persone accanto a me assistere”, poi è sceso nei dettagli. (Continua dopo la foto)

















L’illusionista ha raccontato un episodio in particolare: “Nel 2012 in Australia, dopo sette anni di preparazione, sono salito su un palco importantissimo: ero concentrato, sono entrato nella vasca e mentre cercavo il buco della serratura, non l’ho trovato. Mi prese il panico: il cuore da 40 battiti andò a 100 battiti. I miei assistenti furono in grado di capire e mi tirarono fuori”. (Continua dopo la foto)















“Venti minuti dopo tornai sul palcoscenico: avevo aspettato tanti anni per il mio sogno e non volevo arrendermi”, ha proseguito. La paura? “Dopo tanti anni di allenamento ho un percorso meditativo e spirituale che mi aiuta ad arrivare sul palcoscenico tranquillo e rilassato”. Poi è arrivato il momento del famoso gioco delle monete che ha spaventato la padrona di casa. (Continua dopo foto e post)











Andrew ha fatto scomparire una delle monete nella mano di Caterina Balivo. E lei, incredula, ha urlato in diretta: “Nooo!”. Poi ha aggiunto: “Ragazzi mi fa paura, è una sensazione strana, senti cadere la moneta della mano, invece è scomparsa”. Tra lo sgomento, la conduttrice ha cercato di riprendersi mandando in onda la pubblicità. Poi si è complimentata con l’artista facendogli una richiesta: “Ti prego, puoi venire a casa mia a farlo a mio figlio perché lui dice sempre che c’è il trucco”.

