Il nome Andrea Denver è sconosciuto al grande pubblico, ma in ambito fashion il modello italiano è una vera star. All’anagrafe Andrea Salerno, il giovane modello italiano da anni lavora in America. Dopo aver conseguito la laurea in scienze della comunicazione ha scelto la Florida per proseguire i suoi studi, prendendo un Master in giornalismo ed editoria.

La sua bellezza non è passata inosservata e infatti Andrea Denver è stato contattato da un'agenzia del posto per proporgli una serie di servizi fotografici. Così è iniziata la sua carriera nel mondo della moda. Una carriera sfolgorante che gli ha permesso di vincere per tre anni di fila (dal 2015 al 2017) il titolo di Model of the Year Award – Social Media Star Men sul sito guida del settore Models.com. Andrea Denver ha acquistato popolarità internazionale grazie alle apparizioni nei video musicali di Jennifer Lopez 2I Luh Ya Papi" e di Taylor Swift "Blank Space".

















Nel settembre 2019 ha partecipato, come concorrente, alla serie televisiva inglese The Circle UK su Channel 4 nell'episodio 16. Il modello è comparso nel video di Madonna "Bitch I'm Madonna". Andrea Denver è un ragazzo umile, "with your feet on the ground", come gli piacerebbe definirsi con il suo inglese oramai impeccabile, visto che la sua seconda casa è diventata New York da quasi 5 anni. Il suo appartamento si affaccia su Ground Zero e la downtown di Manhattan.















Ha lavorato con i nomi più ambiti del fashion industry: Hugo Boss, MAC Cosmetics, Brooks Brothers, Ralph Lauren solo per citarne alcuni. Recentemente ha posato per il brand USA intimo uomo 2(X)IST dove le sue gigantografie hanno ivaso tutte le cabine telefoniche di New York. Ha lavorato per magazine del calibro di Men's Health, Lui, L'Officiel Hommes e Velvet. Una carriera in continua ascesa.











Per tre anni consecutivi è stato candidato “Social Media Star of the Year” sul noto portale di moda models.com. Lui, classe 1991, nato a Verona, è uno dei portabandiera della bellezza italiana nel mondo, orgoglio della moda e del fascino “made in Italy” che vanta tra i suoi maggiori esponenti i modelli più belli di sempre. Andrea Denver è alto 188 centimetri e pesa 82 chili. Della sua vita privata si sa poco, ma sembra che il bel modello non abbia nessuna fidanzata.

