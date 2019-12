“È fatta”. Al Bano e Romina Power, la notizia dell’ultima ora è quella che gli italiani volevano sentire

Al Bano e Romina a Sanremo? Il Festival di Sanremo è praticamente alle porte e le indiscrezioni che circolano sono continue. Alla guida della 70esima edizione del Festival della canzone ci sarà Amadeus che, oltre che conduttore, sarà anche direttore artistico della kermesse. In questo periodo Amadeus è impegnatissimo alla ricerca dei cantanti che gareggeranno. E anche alla ricerca dei super ospiti. Insomma, ha un bel po’ da fare. Ma i rumors sono costanti. Nelle ultime ore, per esempio, è circolato il gossip di due no pesanti di Amadeus. Pare che il conduttore abbia detto no a due “pupilli” di Maria De Filippi.

Non saranno sul palco dell'Ariston Irana e Riki Marcuzzo, due cantanti molto amati dal pubblico. A lanciare la bomba è stato il settimanale Chi che scrive di Irama: "L'ex vincitore di Amici Irama doveva essere il volto, anzi la pop star giovane, del Festival di Sanremo di Amadeus, ma alla fine la sua partecipazione è saltata". E di Marcuzzo: "Non ci sarà nemmeno Riki Marcuzzo. A questo punto Amadeus punta tutto sui grandi nomi che hanno reso grande la kermesse in questi anni".

















Il pubblico è rimasto davvero stupito – per non dire deluso – di questa scelta di Amadeus. Tutti ormai si chiedono chi saranno i cantanti che saliranno sul palco dell'Ariston. E mentre tutti si arrovellano cercando di arrivare alla verità, arriva la notizia perfetta, quella che tutti aspettavamo di sentire. E riguarda i super ospiti del Festival. Curiosi di sapere chi ha scelto di invitare Amadeus? Nientemeno che… Rullo di tamburi… Al Bano e Romina Power. Cosa? Sì!















La conferma è arrivata proprio da Al Bano Carrisi che, ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, ha rivelato che lui e Romina prenderanno parte alla 70esima edizione del Festival. Il cantante di Cellino San marco ha da poco perso la madre: per lui era un punto di riferimento e la sua morte lo ha distrutto. Per Al Bano, l'intervista di Vespa è stata la prima dopo la morte della madre. Ne ha parlato molto, Al Bano: mamma Jolanda era la sua adorata, erano profondamente legati e la sua morte per lui è stata difficile da accettare.











Nell'intervista a Porta a porta, Al Bano ha parlato anche dei prossimi impegni lavorativi. E, guarda caso, è uscito fuori Sanremo: "Sì, ci sarò, ovviamente non come concorrente ma come ospite d'onore. Come concorrente non ho più l'età, anche se per me Sanremo vuol dire soprattutto gara, perché Sanremo è nato come gara: è lì che provi tutti i brividi" ha detto Al Bano che calcherà l'Ariston insieme alla ex moglie Romina (con la quale ha vinto Sanremo nel 1984). Contenti? A noi sembra davvero una bella notizia.

