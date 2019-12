Il Festival di Sanremo è sempre più vicino. Quest’anno, a condurre la kermesse canora più famosa d’Italia è Amadeus che, oltre che conduttore, sarà anche il direttore artistico. E mentre Amadeus sta passando al vaglio i cantanti, circolano indiscrezioni su chi vedremo nel 2020 sul palco dell’Ariston. L’ultima notizia riguarda due cantanti molto amati: Riccardo Marcuzzo – che tutti conoscono come Riki – e Irama Plume, ex fidanzato dell’influencer Giulia De Lellis che nella scorsa edizione di Sanremo fu accompagnato proprio da lei.

E qual è la notizia che circola sul conto dei due giovani talenti “sfornati” da Maria De Filippi? Brutte notizie per i loro fan. A quanto pare né Irama né Riki saliranno sul palco dell’Ariston. Amadeus avrebbe detto no alla loro presenza perché in cerca di cose diverse. A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. “L’ex vincitore di Amici Irama doveva essere il volto, anzi la pop star giovane, del Festival di Sanremo di Amadeus, ma alla fine la sua partecipazione è saltata”, si legge. Continua a leggere dopo la foto

















E, sempre a detta di Chi, pare che Irama non abbia preso bene quel rifiuto: “Il ragazzo ora se ne chiede il motivo”. Ma non è tutto: neanche Riki Marcuzzo andrà a Sanremo. “Non ci sarà nemmeno Riki Marcuzzo. A questo punto Amadeus punta tutto sui grandi nomi che hanno reso grande la kermesse in questi anni.” Ma allora chi ci sarà? “L’ultimo ingresso è quello di Marco Masini con un brano che si preannuncia fortissimo” scrive Chi. Continua a leggere dopo la foto















I nomi degli altri cantanti in gara, però, non si conoscono ancora. Si sa invece che, nelle 5 serate, Amadeus sarà affiancato ogni sera da una coppia di donne diversa. Come lo stesso conduttore ha spiegato al Corriere della Sera: “Ognuna di loro porterà e racconterà qualcosa, può essere una riflessione più impegnata oppure un momento di spettacolo più leggero e all’insegna del divertimento”. In totale, dunque, ci saranno 10 donne. Una delle quali, a quanto pare, sarà Diletta Leotta. Continua a leggere dopo la foto









“Ho sempre detto che immagino un Sanremo imprevedibile e non avere una coppia fissa ma due donne diverse ogni sera va in questa direzione” aveva aggiunto Amadeus nella stessa intervista. Nelle ultime ore sta circolando la voce che, in una delle serate del Festival, Amadeus sarà affiancato da Antonella Clerici e Simona Ventura. Sarà davvero così?

“Scusatemi…”. Irama, si scopre tutto dopo la sua scomparsa. Ecco dov’era finito